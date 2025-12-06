Un talento al giorno, Virgilio Olaya: anche il Bayern punta sull'Ecuador

Il Bayern Monaco ha completato in queste ore l'ingaggio del talentuoso difensore dell'SD Aucas Virgilio Olaya. Il difensore centrale, alto 1,88 metri, ha accettato di unirsi al club bavarese e le carte verranno firmate a breve. Olaya, che ha solo 17 anni ma ha già collezionato 5 presenze da titolare nella massima serie ecuadoriana con l'SD Aucas, dovrebbe essere immediatamente girato in prestito dal Bayern, intenzionato a curare il suo sviluppo.

Fisicamente imponente per la sua età, misura 1,88 metri di altezza e pesa circa 82 kg, con piede preferito destro, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il ruolo di stopper moderno: forte nel gioco aereo, solido nel tackling e abile nella costruzione dal basso grazie a una buona visione di gioco. In termini di carriera, Olaya ha debuttato in prima squadra con l'SD Aucas nel 2024, passando inizialmente dalla formazione Under-20 (unendosi al club senior il 1º gennaio 2025). A livello giovanile, ha accumulato minuti significativi con l'Under-20 di Aucas, contribuendo a diverse partite nella LigaPro Reserve.

Nome: Virgilio Olaya

Nato il: 3 febbraio 2008

Nazionalità: ecuadoriano

Ruolo: difensore

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Josko Gvardiol

