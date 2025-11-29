Un talento al giorno, Josué Ndenge Kongolo: il centrale emergente dei Diavoli Rossi

Il Belgio continua a sfornare talenti e Josué Ndenge Kongolo, nato il 13 aprile 2006 a Kinshasa ma belga di formazione, difensore centrale di 19 anni alto 184 cm, che milita nel KRC Genk con contratto fino al 2028, è solo l'ultimo di una lunga lista. Destro di piede, versatile tra centro della difesa e terzino destro, emerge come prospetto promettente nella Jupiler Pro League 2025/26, con 4 presenze (215 minuti) in campionato e una in Europa League. Tecnicamente raffinato, vanta un'accuratezza nei passaggi dell'88,5% in stagione, evidenziando capacità di costruzione dal basso e transizioni rapide. In fase difensiva, eccelle nei contrasti e negli intercetti.

Fisicamente solido ma ancora in fase di crescita in termini di duelli aerei, commette pochi falli, Kongolo incarna il difensore moderno: posizionale, tecnico e orientato alla fase offensiva, con potenziale per l'élite europea se affinerà la consistenza. Il suo stile, influenzato dalla cantera genkiana, privilegia il possesso e la versatilità, rendendolo ideale per moduli a 4 o 3 dietro. Con un valore di mercato di 1,4 milioni di euro, è tra i talenti under 20 più intriganti del Belgio, pronto a scalare gerarchie.

Nome: Josué Ndenge Kongolo

Nato il: 13 aprile 2006

Nazionalità: belga

Ruolo: difensore centrale roccioso

Squadra: Genk

Assomiglia a: Nordi Mukiele

