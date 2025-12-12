Mezza Bundesliga e Milan in fila per Sidiki Chérif: l'obiettivo è bloccarlo per l'estate

Fari puntati da parte del Milan sul talentuoso attaccante Sidiki Chérif, che si è messo in luce come una delle rivelazioni della Ligue 1. Titolare fisso, nonostante sia solamente un classe 2006, parliamo di un attaccante veloce e abile nell’attaccare la profondità: doti che nel calcio odierno vanno parecchio di moda. Non a caso mezza Bundesliga si è già mossa per cercare di bloccarlo in vista dell’estate. Dallo Stoccarda all’Eintracht Francoforte, passando per Amburgo e Gladbach: in Germania sono rimasti stregati da Chérif e preparano l’assalto.

Servirà sedersi al tavolo delle trattative con la formazione bianconera, visto che il contratto della punta scade nel 2028, mette in risalto oggi Tuttosport. Dovesse continuare così e aumentare pure il bottino realizzativo, il prezzo del suo cartellino potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Un passo alla volta, anche se la sensazione è che il classe 2006 di origine guineana (vanta il doppio passaporto) sia in rampa di lancio.

Chérif nel frattempo ha già realizzato 3 reti in questo primo scorcio di campionato. In particolare fu protagonista di una partita strepitosa al Velodrome, quando trascinò la sua squadra al pareggio contro il Marsiglia. Prove che hanno, inevitabilmente, acceso i riflettori sul talento di origine guineana. E così il Diavolo ha intensificato su di lui l’opera di monitoraggio dedicata ai giovani emergenti a livello internazionale.