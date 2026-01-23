Un talento al giorno, Suleiman Sani: il Lipsia scommette sulla stellina del Mondiale U20

Uno dei più chiacchierati in ottica mercato invernale è stato quello di Suleiman Sani, nato il 1 settembre 2006 in Nigeria, ala di 19 anni, alto 175 cm, destro naturale ma ambidestro nel controllo palla, che ha impressionato in prestito o in prestito all'AS Trenčín nella Niké Liga slovacca prima del trasferimento al RB Lipsia in Bundesliga. Tecnicamente si distingue per un'eccellente creatività in zona offensiva: è stato leader mondiale tra gli U21 per "penetrative passes" nel terzo finale, grazie ad una visione di gioco avanzata, precisione nei passaggi filtranti e capacità di sbloccare difese compatte.

Dal punto di vista fisico e tattico, Sani compensa la statura non imponente con agilità esplosiva, velocità in progressione e intensità nei duelli (alto tasso di dribbling riusciti e duelli vinti), rendendolo ideale per transizioni rapide e partite verticali tipiche del sistema Lipsia. Può giocare come ala sinistra classica, ma anche a destra o da seconda punta in schemi fluidi, con buon contributo senza palla in pressing alto. La sua intelligenza tattica lo rende uno dei talenti più interessanti della sua generazione, anche grazie all'esperienza con la Nigeria U20 al Mondiale di categoria.

Nome: Suleiman Sani

Nato il: 1 settembre 2006

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: esterno d'attacco sinistro

Squadra: AS Trencin

Assomiglia a: Alex Iwobi

