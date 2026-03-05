Un talento al giorno, Keir McMeekin: il gioiellino che ha stupito il mondo Hearts

Il Manchester City ha completato tutti i passaggi formali dell'operazione per l'ingaggio del talento scozzese Keir McMeekin dagli Hearts: il classe 2010, nato il 17 febbraio, è un centrocampista creativo, principalmente trequartista o mezzala, considerato uno dei gioielli del club francese.

Alto circa 180 cm e destro naturale, si distingue per un controllo di palla eccezionale e un primo tocco vellutato, che gli permettono di gestire situazioni sotto pressione con grande compostezza e di trasformare palloni difficili in opportunità. Dotato di un tocco raffinato e di un dribbling fluido in spazi stretti, ama ricevere tra le linee, girarsi velocemente e progredire con conduzioni eleganti, mostrando un'agilità naturale e un baricentro basso che favorisce cambi di direzione rapidi e inganni agli avversari. La sua visione di gioco è il pezzo forte del suo repertorio, quello su cui il City ha investito senza pensarci su due volte.

Nome: Keir McMeekin

Nato il: 17 febbraio 2010

Nazionalità: scozzese

Ruolo: fantasista

Squadra: Hearts

Assomiglia a: James Milner

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale