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Anche Allegri attacca di più, ora la Serie A vuole i gol. Fiorentina, serve un risultato

TMW
autore
Giorgio Perinetti
ieri alle 22:51L'occhio del DS
autore Giorgio Perinetti
25.10.2026 22:51L'occhio del DS
Fonti preferite
Classe 1951, Direttore Sportivo di lungo corso. Tra le sue esperienze Palermo, Juventus, Roma, Napoli, Siena, Avellino e Bari
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Ho aderito con entusiasmo all'invito di Luca Calamai, una conoscenza amica ed ultra trentennale di cui mi onoro, e del fervido interprete della moderna comunicazione, Alessio Alaimo, per collaborare ad una rubrica con TMW. Credo che il calcio debba essere approfondimento e più ancora confronto per scoprire gli aspetti più importanti e per renderlo più comprensibile alla sterminata platea degli appassionati. La passione rimane il filo conduttore, ma una analisi serena spero sia sempre apprezzata dai lettori.

Napoli-Roma è stata una partita vibrante, interessante. Giocata con lo spirito di volersi superare, che è una tendenza di questo campionato e speriamo continui. Anche Atalanta-Frosinone è stata ricca di gol. Come Inter-Fiorentina è stata una partita in cui le squadre si sono date battaglia. Questo è un buon segnale, che ci avvicina agli standard del calcio europeo. Massimiliano Allegri, uno che propone da sempre il corto muso, ha confermato che c'è uno spirito diverso nelle squadre. Ognuno ovviamente conserva il proprio modo di interpretare la partita. Ma pare che ci sia più voglia di fare gol rispetto a prima.

La Fiorentina è in crisi di risultati ma non di prestazioni. Chiaramente la fisicità e le varie soluzioni dell'Inter che Chivu è bravo a sfruttare hanno portato la vittoria ai nerazzurri. Ma i viola non deludono sul piano delle prestazioni, devono solo ritrovare fiducia con qualche risultato che deve arrivare. Paolo Vanoli ha detto che non può fare lo psicologo di Beto. Il tecnico può dare concetti, ma un calciatore deve andare oltre i propri limiti, ci vuole uno sforzo. Il suo primo medico deve essere se stesso, un po' come Douglas Luiz che ha risposto presente grazie alla fiducia di Spalletti. In generale la Juventus, seguendo il proprio allenatore, nonostante le carenze strutturali dovute alle gestioni passate, sta migliorando e crescendo.

Vittoria del Milan bravo a sfruttare il gol nell'immediato. I rossoneri prendono sempre più la forma del proprio allenatore che cerca sempre calciatori funzionali alle proprie idee. Il Milan gioca da squadra. Ha meno fuoriclasse ma tanta intensità.

In Serie B il Palermo sta dominando il campionato al di là anche di quello che si poteva pensare. Ha preso il campionato per le corna. Il cammino è molto lungo e Inzaghi ha ragione a predicare umiltà. Raggiunto dalla Carrarese ha trovato la spinta per vincere la partita. Nota di merito per D'Angelo: è l'allenatore giusto per la Sampdoria, un tecnico di esperienza che sa parlare alla squadra e dare la giusta garra che in B è indispensabile. Era una squadra che giocava di tacco e punta e non poteva permetterselo. Con D'Angelo c'è più concretezza. Infine chiudo con una nota di merito per Andrea Belotti: con le sue reti può consentire al Modena di Galloppa, tecnico che stimo molto, di stare aggrappato alle zone alte della classifica e far sognare i Canarini.

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