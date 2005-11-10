Milan, Pulisic: "Se giochiamo come oggi troveremo intensità. Leader? Ce ne sono tanti qui"

Le parole dell'attaccante del Milan Christian Pulisic al termine della sfida contro l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN:

"Gol? Quando Modric ha la palla il mio lavoro è andare in profondità: ho visto lo spazio, uno stop bello e ho fatto gol. Dobbiamo continuare così e iniziare le partite come fatto oggi. Se facciamo così e giochiamo con l'intensità, troveremo continuità. Leader? Ce ne sono tanti, io parlo tanto ma cerco di dimostrarlo sul campo. Adesso è importante la partita contro il Bologna. Pallone d'oro? Lo vince Mbappe".