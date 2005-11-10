Giorgio Perinetti sbarca su TMW da stasera con L’occhio del ds
Alessio Alaimo
Nuova rubrica su TuttoMercatoWeb.com. Al termine di ogni giornata di campionato, Giorgio Perinetti sbarca sulle nostre colonne con L’occhio del ds, uno spazio di approfondimento a cura di uno dei dirigenti più esperti del calcio italiano.
Gli inizi con la Roma, poi tante altre avventure di successo tra Palermo, Napoli, Bari, Siena, Venezia e altre piazze che hanno apprezzato il suo lavoro. Tanti calciatori, allenatori e dirigenti scoperti e valorizzati nel corso della sua carriera. Da Cannavaro a Dybala. Da Antonio Conte a Gian Piero Ventura fino al primo Gattuso sulla panchina del Palermo. Da un giovane Daniele Faggiano a Dario Baccin oggi direttore sportivo dell’Inter.
Oggi Perinetti, classe 1951 ma come ama definirsi “dirigente anziano con idee giovani”, continua ad essere un profilo ambito da diversi addetti ai lavori. E intanto sbarca ufficialmente su TMW. Da stasera, con L’occhio del ds.