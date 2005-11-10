Tegola Wiafe per il Genoa, De Rossi: "Risentimento all'adduttore, con la Juve sarà out"

Tegola Samuel Wiafe per il Genoa. Il centrocampista classe 2008 è stato sostituito all'81' della gara odierna col Venezia a causa di un problema fisico e a fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato, in conferenza stampa, il suo allenatore Daniele De Rossi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Grifone sull'italo-ghanese.

La risposta di De Rossi su Wiafe

"Ha avuto un risentimento all'adduttore, ma questo vuol dire tutto e vuol dire niente. Pensavo fossero crampi, ma penso che qualcosina abbia sentito. Ora però è presto per fare una diagnosi. Penso che con la Juventus non ci sarà".

Il rendimento stagionale di Wiafe

Il centrocampista del Genoa ha collezionato finora 5 presenze stagionali con un assist e 306 minuti giocati. "Sempre molto attivo a centrocampo, dimostra personalità nell’andare a recuperare palloni agli avversari. Cerca spesso la verticalizzazione ma difetta un po’ nella precisione anche se ciò non inficia nella sua bella prestazione", è il giudizio che gli abbiamo riservato questo pomeriggio accanto al 6 in pagella di TMW dopo il match col Venezia.