Perinetti sulla Nazionale: "Eravamo depressi fino a qualche mese fa, ora siamo ottimisti"

Una settimana dopo il ko dell'Olimpico contro il Belgio, l'Italia sembra avere sembianze già ben diverse e questo per grande merito di Roberto Mancini. Gli Azzurri sono riusciti a sistemare la classifica di UEFA Nations League e portarsi a 7 punti, a +1 dalla Turchia sconfitta ieri sera e a -3 dalla Francia capolista. Nuova linfa e nuove energie in campo che hanno colpito i tifosi, compresi volti giovani di giocatori insediati in Nazionale grazie al ct di Jesi. Giorgio Perinetti, attuale direttore generale dell'Athletic Club Palermo e dirigente sportivo, ha commentato sui social il tema.

Il punto

"Il futuro del nostro calcio passa da chi ha il coraggio di scommettere sul talento", ha sottolineato sul suo account Instagram ufficiale. "Siamo una nazione calcisticamente molto emotiva. Eravamo depressi fino a qualche mese fa, adesso siamo ottimisti. Non dico esageratamente, forse giustamente, perché vediamo che abbiamo del talento che sta crescendo e sta andando nella direzione giusta. Dobbiamo difendere il talento quando è in difficoltà, però abbiamo risorse importanti e l'Under 21 lo sta dimostrando. Non vorrei parlare di mercato, ma di visione, per capire quali sono alcuni dei ragazzi più interessanti che si affacceranno al panorama internazionale con grande profitto, difendendo i colori dell'Italia. Dobbiamo avere pazienza e fiducia".

Le parole di Mancini

In conferenza stampa post-partita il ct Mancini ha commentato dopo il successo per 3-1 sulla Turchia: "La Turchia non è così debole, nonostante la sconfitta. Cambiando 9 giocatori abbiamo perso la fluidità di gioco ma non potevamo fare altrimenti perché avevamo speso molto. È stata una partita molto positiva. Siamo felici per come siamo migliorati a livello di squadra, a prescindere dai risultati. Il fatto di potercela giocare per la qualificazione è già un bel traguardo".