Arbitri 19^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:11Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026, il primo turno infrasettimanale del nuovo anno solare.

Lecce-Roma, Sacchi Juan Luca
Pisa-Como, Pairetto Luca
Sassuolo-Juventus, Zufferli Luca
Bologna-Atalanta, Di Bello Marco
Lazio-Fiorentina, Sozza Simone
Napoli-Verona, Marchetti Matteo
Parma-Inter, Colombo Andrea
Torino-Udinese, Maresca Fabio
Cremonese-Cagliari, Bonacina Kevin
Milan-Genoa, Mariani Maurizio


Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (119 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (8 – 2; 2 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (57 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (9 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (122 – 14; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (18 – 3; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (53 – 5; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (184 – 15; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (254 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 6 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (158 – 14; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (35 – 4; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (56 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (218 – 17; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
La Penna Federico (93 – 12; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (41 – 5; 6 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (50 – 6; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (140 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (175 – 14; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marinelli Livio (67 – 9; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (230 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (139 – 13; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (83 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (60 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (71 – 10; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sozza Simone (69 – 7; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (32 – 4; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
