È stato il primo clamoroso del torneo. Solo 9 gol in 8 sfide di Serie A

Stando ai precedenti derby regionali in casa grigiorossa… scordiamoci una scorpacciata di gol. Perché Cremonese-Milan non andrà in scena in cadetteria, nell’unica sfida nel secondo livello, infatti, arrivarono 6 reti in novanta minuti più recuperi. Perché gli ultimi 2 testa a testa sul prato dello Zini sono terminati con dei pareggi ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Pensare che all’andata, primo turno di campionato, finì con un 2-1 ospite. I difensori Baschirotto e Pavlovic a siglare l’1-1, Bonazzoli a decreterà il primo clamoroso del torneo 2025-2026.

La bilancia dei precedenti, A più B, racconta di 2 successi grigiorossi, 4 segni X, 3 vittorie rossonere, 6 centri marcati dai padroni di casa a fronte di 9 reti segnate dagli ospiti. Insomma, per rimanere in tema di gol 15 in 9 scontri diretti, neppure 2 per gara (che nel massimo torneo però scendono a 9 in 8 match…).

Come arrivano a questo appuntamento le squadre di Nicola e Allegri?

La Cremonese conta 24 punti (5V – 9X – 12P con 21GF e 36GS), la metà esatta, 12, raccolti sul proprio campo (2V – 6X – 4P con 11GF e 15GS). Dopo una prima parte di campionato al di sopra delle aspettative di addetti ai lavori e tifosi, non vince dalla 14esima giornata (Lecce) e nell’ultimo fine settimana ha rimediato un KO dalla Roma. Il Milan è in seconda piazza a quota 54 (15V – 9X – 2P con 41GF e 20GS), 29 dei quali fatti in trasferta (8V – 5X – 0P con 23GF e 9GS). Dopo una serie positiva lunga 24 turni è incappato nel KO ospitando il Parma.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

2 vittorie Cremonese

4 pareggi

3 vittorie Milan

6 gol fatti Cremonese

9 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Milan 0-2 a tavolino, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Milan 0-0, 14° giornata 2022/2023