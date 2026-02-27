E se Roma-Juventus finisse per 1-1? Strano, ma non impossibile…
Nelle ultime due stagioni il big match dell’Olimpico è sempre terminato col punteggio di 1-1. Nel 2023-2024 furono Lukaku e Bremer i marcatori, mentre nel 2024-2025 sono andati a segno Locatelli e Shomurodov.
E se domenica sera ci scappasse il tris?
Evento raro, ma non unico.
Perché nella storia dei Roma-Juventus di Serie A 3 segni X di fila con lo score di 1-1 li rintracciamo già. Accadde a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando fra il 1953-1954 e il 1955-1956 lo scontro diretto terminò sempre con una rete per parte.
Ecco i tabellini dei marcatori.
1953-1954, Cardarelli al 48’ e Muccinelli al 70’.
1954-1955, Nyers al 35’ su rigore, penalty di Manente al 59’.
1955-1956, Oppezzo al 44’ e Prenna al 52’.
Altra curiosità legata a questo trittico di precedenti: ad arbitrare fu sempre (e solo) Giorgio Bernardi di Bologna.
Ammontano a 91 gli scontri diretti in riva al Tevere e in A col girone unico. Per 33 volte si sono imposti i giallorossi, in 31 occasioni è finità in parità, per 27 circostanze hanno festeggiato i bianconeri; 131 a 108 per i capitolini sui piemontesi in fatto di marcature.
Situazione in classifica.
Roma con 50 punti (16V – 2X – 8P con 34GF e 16GS), di cui 28 all’Olimpico (9V – 1X – 3P con 19GF e 6GS). Viene da 3 giornate OK: vittoria-pari-vittoria. Juventus che rincorre a 46 (13V – 7X – 6P con 43GF e 25GS), 20 dei quali lontano dallo Stadium (6V – 2X – 5P con 18GF e 13GS). Non vince dal 23esimo turno, poi 1 segno X e 2 KO.
Quanto peserà lo sforzo Champions sulle gambe e nella testa degli juventini?
PS: Roma con 4.199 punti in A (1.340V – 921X – 879P).
PPS: il punteggio più ricorrente al termine dei Roma-Juve di A? Ovviamente il pareggio per 1-1.
TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)
91 incontri disputati
33 vittorie Roma
31 pareggi
27 vittorie Juventus
131 gol fatti Roma
108 gol fatti Juventus
LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO
Roma-Juventus 2-3, 13° giornata 1929/1930
L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO
Roma-Juventus 1-1, 31° giornata 2024/2025
