Mister D’Aversa riparte da Sarri (contro cui non ha mai fatto X) e la Lazio

Soltanto 1 volta Roberto D’Aversa, nuovo tecnico del Torino dopo l’avvicendamento con Marco Baroni, ha avuto la meglio sulla Lazio in 11 scontri diretti di Serie A. Soltanto 2 volte Maurizio Sarri ha rimediato dei KO dal Torino in 19 scontri diretti di campionato, A più B.

D’Aversa torna ad allenare nel massimo torneo nostrano dopo l’esperienza della scorsa stagione a Empoli.

Primi avversari da coach granata saranno la Lazio e Sarri.

Fra i due mister rintracciamo 5 tasta a testa in Serie A con un bilancio di 1 successo per D’Aversa (prima giornata del 2023-2024, Lecce-Lazio 2-1) e 4 vittorie per Sarri.

Insomma, zero segni X.

Bilancio delle sfide fra D’Aversa e Lazio (club affrontato dalle panchine di Parma, Sampdoria, Lecce, Empoli) in rosso per il mister natio di Stoccarda. L’unica affermazione è quella ricordata nelle righe sopra. Gli ultimi 3 scontri diretti hanno sempre visto trionfare gli Aquilotti (che, curiosità, la stagione scorsa erano diretti proprio da quel Baroni di cui D’Aversa ha preso il posto all’ombra della Mole).

Quello di oggi pomeriggio sarà il 20esimo incrocio fra Sarri e il club granata. I primi andarono in scena in cadetteria, quando l’ex juventino allenava il Pescara. Rendiconto nettamente dalla parte del mister originario di Napoli che ha in corso una striscia OK di 2 successi e 1 segno X.

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E SARRI IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

4 vittorie Sarri

4 gol fatti dalle squadre di D’Aversa

8 gol fatti dalle squadre di Sarri

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E LA LAZIO IN CAMPIONATO

1 vittoria D’Aversa

0 pareggi

10 vittorie Lazio

5 gol fatti dalle squadre di D’Aversa

20 gol fatti dalla Lazio

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL TORINO IN CAMPIONATO

10 vittorie Sarri

7 pareggi

2 vittorie Torino

35 gol fatti dalle squadre di Sarri

18 gol fatti dal Torino