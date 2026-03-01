Quando Ilicic fece vedere i sorci (nero)verdi agli avversari. L'Atalanta vola

Sassuolo senza pareggi dalla 18esima giornata. Nelle ultime otto sono arrivate quattro vittorie e quattro sconfitte. L’Atalanta è una delle squadre del momento se non proprio la squadra del momento. Viene dalla grande impresa fatta in Champions League contro il Borussia Dortmund (è rimasta l’unica italiana nella competizione più importante a livello europeo per i club) e soprattutto in campionato ha collezionato nove risultati utili di fila con la bellezza di sette vittorie e due pareggi.

In casa del Sassuolo ha vinto di più… l’Atalanta c’è un sei a tre (successi) in campionato di partenza contro i neroverdi. La vittoria più significativa, in termini numerici, è il 2-6 del 29 dicembre 2018 con un Josip Ilicic sugli scudi per davvero (tripletta per lui).

I nerazzurri sono alla ricerca del 17esimo marcatore stagionale. Qualora riuscisse a segnare un giocatore che fin qui non lo ha mai fatto, raggiungerebbero la Juventus in vetta a questa particolare classifica. Si riparte con un 16 per l’Atalanta e 17 appunto per la Juve.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

3 vittorie Sassuolo

3 pareggi

6 vittorie Atalanta

11 gol fatti Sassuolo

24 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2010/2011 Serie B Sassuolo vs Atalanta 0-2, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Atalanta 0-2, 1° giornata