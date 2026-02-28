Il percorso perfetto di Fabregas col Lecce: meglio di così non è possibile fare

Cesc Fabregas ed Eusebio Di Francesco si affrontano da allenatori per la quarta volta quest’oggi. Due volte su tre, le loro sfide sono finite in parità. E la terza? Quella disputata all’andata di questo campionato, l’ha vinta il catalano che con il suo Como ha superato il Lecce in trasferta per 3-0.

Percorso perfetto, almeno fin qui, per Fabregas con il Lecce. Tre partite, tre vittorie e anche tutte senza subire gol. Meglio non era possibile fare. Tra l’altro il suo Como, l’unica formazione che ha allenato in Italia, viaggia a quasi tre gol di media realizzati contro i salentini.

I precedenti che Di Francesco ha con Fabregas, sono anche gli stessi che può vantare con il Como. Al tecnico abruzzese dunque manca la vittoria sia con il suo collega spagnolo, che contro la formazione lombarda. La sua speranza, ovviamente, è quella di potersi sbloccare.

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS DI FRANCESCO

1 vittoria Fabregas

2 pareggi

0 vittorie Di Francesco

6 gol fatti squadre Fabregas

3 gol fatti squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS LECCE

3 vittorie Fabregas

0 pareggi

0 vittorie Lecce

8 gol fatti squadre Fabregas

0 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS COMO

0 vittorie Di Francesco

2 pareggi

1 vittoria Como

3 gol fatti squadre Di Francesco

6 gol fatti Como