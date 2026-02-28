I tre miseri punticini (e i pochissimi gol) lasciati al Lecce. E il Como 'vede' l'Inter

Nelle ultime undici partite giocate in campionato il Como ne ha perse solo due, vincendone ben sei e portandosi addirittura a ridosso della zona Champions. Nello stesso periodo, il Lecce ne ha vinte solo due, perdendone sette e ritrovandosi risucchiato nella zona caldissima della classifica.

Il Como, in campionato, tra Serie A, B e C non ha mai perso neanche una volta contro il Lecce e siamo già al 14esimo scontro diretto. Soprattutto, di queste 13 partite, 10 sono state vinte dai lariani e i salentini sono riusciti a conquistare tre miseri punticini, frutto di altrettanti pareggi. Pochissimi anche i gol segnati dai pugliesi: 5.

13 volte, una sola in meno dell’Inter capolista: questo è il numero di partite che la squadra allenata da Fabregas ha chiuso senza subire reti. Con un altro clean sheet ci sarebbe l’aggancio momentaneo al primo posto.

Il Lecce, che ha il peggior attacco di tutta la Serie A (17 reti realizzate), segna quasi niente nelle fasi centrali del match. All’attivo per i giallorossi solamente tre gol tra il 31’ e il 60’.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

10 vittorie Como

3 pareggi

0 vittorie Lecce

23 gol fatti Como

5 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A COMO

1931/1932 Serie B Como vs Lecce 2-0, 22° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Lecce 2-0, 18° giornata