Prolifica nei recuperi ma altalenante, ecco la Lazio di Sarri. Un Toro troppo perforato

Il Torino si è cacciato nei guai da solo. Del resto nelle ultime dieci ne ha vinte due, pareggiate una e perse ben sette. Un ruolino di marcia questo che è costato la panchina a Marco Baroni. La Lazio di quest’anno è un soggetto molto altalenante nei risultati che non riesce ad avere una minima continuità.

I granata si sono presentati alla 27esima giornata, avendo la peggior difesa del torneo con 47 gol subiti. Il Verona, diciamo così, ha scavalcato tutti momentaneamente prendendo due reti dal Napoli (48 in totale). Con la Lazio in casa in campionato, non riescono a vincere dal 26 maggio 2019 (3-1). I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi).

La Lazio ha un primato in questo campionato ed è quello della squadra più prolifica nei minuti di recupero. Sei i gol segnati negli extra time di primo e secondo tempo. Un primo posto però in condivisione con la Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

70 incontri disputati

28 vittorie Torino

25 pareggi

17 vittorie Lazio

105 gol fatti Torino

83 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Lazio 1-0, 13° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Lazio 2-3, 16° giornata