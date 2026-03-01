Prolifica nei recuperi ma altalenante, ecco la Lazio di Sarri. Un Toro troppo perforato
Il Torino si è cacciato nei guai da solo. Del resto nelle ultime dieci ne ha vinte due, pareggiate una e perse ben sette. Un ruolino di marcia questo che è costato la panchina a Marco Baroni. La Lazio di quest’anno è un soggetto molto altalenante nei risultati che non riesce ad avere una minima continuità.
I granata si sono presentati alla 27esima giornata, avendo la peggior difesa del torneo con 47 gol subiti. Il Verona, diciamo così, ha scavalcato tutti momentaneamente prendendo due reti dal Napoli (48 in totale). Con la Lazio in casa in campionato, non riescono a vincere dal 26 maggio 2019 (3-1). I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi).
La Lazio ha un primato in questo campionato ed è quello della squadra più prolifica nei minuti di recupero. Sei i gol segnati negli extra time di primo e secondo tempo. Un primo posto però in condivisione con la Juventus.
TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)
70 incontri disputati
28 vittorie Torino
25 pareggi
17 vittorie Lazio
105 gol fatti Torino
83 gol fatti Lazio
LA PRIMA SFIDA A TORINO
1929/1930 Serie A Torino vs Lazio 1-0, 13° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Lazio 2-3, 16° giornata