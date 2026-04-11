Inter e quell'abbonamento ai 2 gol sul campo del Como

Nerazzurri dell’Inter che a Como, in campionato, sono reduci da 4 vittorie senza soluzione di continuità. Fra l’altro tutte affermazioni con il contorno di 2 reti marcate: per 2-1 sia nel 1987-1988 che nel 1988-1989; per 2-0 sia nel 2002-2003 che nel 2024-2025.

Prima c’erano stati l’ultimo segno X, 1-1 nel 1986-1987, e la più recente affermazione Lariana, 1-0 nel 1985-1986.

Ammontano a 14 gli incontri disputati fra le due squadre in A. Bilancio, quasi, in equilibrio. Perché i nerazzurri comandano sui biancazzurri in fatto di successi per 6-5, mentre i match chiusi in parità ammontano a 3; ospiti in vantaggio anche in tema di marcature, 18-15 sui padroni di casa.

All’andata, al Meazza, fu 4-0 per la Beneamata: Lautaro Martinez all’11’, Thuram al 59’, Calhanoglu all’81’, Carlos Augusto all’86’.

Da non scordare che quella in programma domani sarà la sfida numero 3 fra le due squadre lombarde in questa stagione sportiva. Perché Como e Inter sono state avversarie anche nella semifinale di Coppa Italia che, dopo il pareggio ad occhiali al Sinigaglia, vale a scrivere per 0-0, nell’incrocio d’andata il prossimo 21 aprile vedrà disputarsi il match decisivo per l’accesso alla finale.

Situazione in classifica.

Como con 58 punti (16V – 10X – 5P con 53GF e 22GS), di cui 32 sul proprio campo (9V – 5X – 2P con 31GF e 11GS). È in serie positiva da 6 giornate (5V – 1X). Inter prima a quota 72 (23V – 3X – 5P con 71GF e 26GS), 34 dei quali in trasferta (11V – 1X – 3P con 27GF e 11GS). OK negli ultimi 3 turni (1V – 2X).

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A)

14 incontri disputati

5 vittorie Como

3 pareggi

6 vittorie Inter

15 gol fatti Como

18 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Inter 1-5, 17° giornata 1949/1950

L’ULTIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO

Como-Inter 0-2, 38° giornata 2024/2025