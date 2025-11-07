C’è un sortilegio sui rigori di questa gara? Perché 2 su 3 non vanno in rete

Chiamiamola, per scherzare, la maledizione dei calci di rigore. Perché, se diamo uno sguardo ai tabellini degli 11 Atalanta-Sassuolo disputati in Serie A ci accorgiamo che i direttori di gara hanno fischiato complessivamente 3 massime punizioni. Fino adesso niente di particolare, media di 1 ogni 4 scontri diretti circa. Non fosse che 2 di questi penalty non sono terminati alle spalle dei portieri che li affrontavano. I padroni di casa ne hanno tentati 2, marcandone la metà (l’errore è ascrivibile a Denis il 30 gennaio 2016). Gli ospiti non hanno fatto centro nell’unico tentativo avuto a disposizione (l’imprecisione è di Pinamonti il 17 febbraio 2024).

E in questo torneo?

I neroverdi emiliani si sono presentati sul dischetto degli undici metri per ben 2 volte, andando però a segno soltanto in 1 occasione. I nerazzurri attendono ancora il primo fischio a favore. Scartabellando gli almanacchi di queste ultime stagioni scopriamo che il più recente tentativo (OK) risale allo scorso 27 aprile. Domenica saranno trascorsi esattamente 196 giorni.

Complessivamente, A più B, sono 12 gli Atalanta-Sassuolo di campionato. La contabilità racconta di 9 vittorie bergamasche, 2 pareggi, 1 successo emiliano, 26 gol fatti dai nerazzurri e 11 dai neroverdi.

Arrivano a questo scontro diretto appaiate a 13 punti. L’Atalanta (2V – 7X – 1P con 13GF e 8GS) ne ha fatti 7 in casa (1V – 4X – 0P con 7GF e 4GS). Il Sassuolo (4V – 1X – 5P con 11GF e 12GS) ne conta 7 in trasferta (2V – 1X – 2P con 6GF e 6GS).

Attenzione alla panchina di mister Fabio Grosso, perché fino a quest’oggi ha contribuito al bottino realizzativo emiliano con 3 centri. Soltanto la Juventus può vantarsi di riserve più prolifiche con 4 reti messe a segno da agosto in poi.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

9 vittorie Atalanta

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

26 gol fatti Atalanta

11 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Sassuolo 1-0, 28° giornata 2010/2011

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Sassuolo 3-0, 25° giornata 2023/2024