Genoa-Fiorentina comincia con un record. Viola che potrebbero fare 50

Quella del Ferraris sarà, a suo modo, una partita da primato. Stagionale. Perché domenica pomeriggio saranno faccia a faccia due delle tre squadre che hanno cambiato allenatore in questo primo scorcio di campionato 2025-2026.

Non era ancora accaduto dallo scorso agosto.

Ammontano a 54 i precedenti fra rossoblù e gigliati in campionato, A più B. La bilancia racconta di 16 successi del Genoa, 21 segni X, 17 vittorie della Fiorentina, 77-74 per i liguri sui toscani in fatto di marcature.

Gli ospiti vengono da un tris di vittorie al Ferraris: 2-1 nel 2021-2022 (Saponara, Bonaventura, Criscito); 4-1 nel 2023-2024 (Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Mandragora, Biraschi); 1-0 nel 2024-2025 (Gosens).

Trattasi delle più lunga serie di vittorie consecutive per la Viola nel Ferraris rossoblù. Piazzassero un poker taglierebbero il traguardo delle 50 affermazioni in A, casa più fuori, contro il Vecchio Balordo.

Per rintracciare un segno 1 in schedina dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al torneo 2019-2020, 2-1 (Zapata, Kouame, Pulgar).

Situazione in classifica.

Genoa con 6 punti (1V – 3X – 6P con 6GF e 14GS), 2 in casa (0V – 2X – 3P con 0GF e 6GS). Fiorentina che insegue a 4 (0V – 4X – 6P con 7GF e 16GS), 3 fuori (0V – 3X – 2P con 2GF e 6GS).

Grifone che non fa bottino pieno sul proprio campo dallo scorso 4 aprile, 1-0 sull’Udinese con Zanoli a segno al 77’. Successivamente ecco 2 pareggi e ben 6 battute d’arresto. Viola che non vince in assoluto (e in trasferta) dal 25 maggio, 3-2 in casa dell’Udinese. Soprattutto, da allora soltanto 2 reti fatte lontano dal Franchi: Mandragora a Cagliari e Gosens nella Milano rossonera.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

16 vittorie Genoa

21 pareggi

17 vittorie Fiorentina

77 gol fatti Genoa

74 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Fiorentina 1-1, 3° giornata 1931/1932

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Fiorentina 0-1, 10° giornata 2024/2025