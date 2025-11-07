Albania, i convocati di Sylvinho per le sfide contro Andorra e Inghilterra: c'è Hysaj
Il commissario tecnico Silvinho ha reso nota la lista dei 25 convocati dell’Albania per gli ultimi due impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, che vedranno i rossoneri affrontare Andorra e Inghilterra.
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni
Difensori: Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Klisman Cake
Centrocampisti: Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Kristjan Asllani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Jasir Asani
Attaccanti: Armando Broja, Myrto Uzuni, Rey Manaj, Mirlind Daku, Indrit Tuci
La Nazionale albanese si radunerà lunedì 10 novembre a Barcellona, dove inizierà la preparazione in vista della prima partita contro Andorra, in programma giovedì 13 novembre allo “Estadi FAF Encamp” (calcio d’inizio alle 20:45). Il gran finale delle qualificazioni si disputerà domenica 16 novembre all’“Air Albania Stadium” di Tirana, dove l’Albania ospiterà la fortissima Inghilterra alle 18:00. Una doppia sfida cruciale per chiudere nel migliore dei modi il cammino verso USA, Messico e Canada 2026.
