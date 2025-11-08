Como-Cagliari: si parte da 3-0 nei primi 15 minuti. Una vittoria che manca da 22 anni

Un’unica sconfitta alla seconda giornata, poi il Como di Cesc Fabregas ha ingranato per davvero un’altra marcia in campionato. Si presenta all’11esima giornata forte di otto risultati utili di fila, ovvero tre vittorie e cinque pareggi, l’ultimo dei quali nientemeno che sul campo del Napoli. Il Cagliari invece è in difficoltà perché ha ottenuto solamente due punti nelle ultime sei giornate.

La vittoria del Cagliari a Como manca ormai da 22 anni esatti. E’ datata 9 novembre 2003 pensate un po’ (1-3 si giocava per la Serie B). I sardi però non hanno mai vinto sul campo del Como in Serie A. Nella massima categoria lo score recita chiaramente a favore dei padroni di casa: 4 vittorie dei lariani, 0 pareggi e 0 successi rossoblu.

Quella del Cagliari non è la peggiore difesa della Serie A, perché Udinese, Torino, Verona e Fiorentina hanno fatto peggio, solo che la formazione allenata da Pisacane ha sempre preso almeno un gol in ogni giornata, tranne una. Il che pone lo stesso Cagliari all’ultimo posto nella classifica dei clean sheet.

Como-Cagliari 3-0. Non è una previsione che facciamo sul risultato finale della partita, bensì ci serve per sottolineare il fatto che molto spesso la squadra allenata da Fabregas parte forte (tre reti siglate nei primi 15 minuti), mentre i sardi sono ancora fermi al palo in questo segmento di gara.

TUTTI I PRECEDENTI A COMO (SERIE A E SERIE B)

23 incontri disputati

13 vittorie Como

5 pareggi

5 vittorie Cagliari

36 gol fatti Como

22 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A COMO

1931/1932 Serie B Como vs Cagliari 2-1, 16° giornata

L’ULTIMA SFIDA A COMO

2024/2025 Serie A Como vs Cagliari 3-1, 36° giornata