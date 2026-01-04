Fiorentina, ogni vittoria con la Cremo grazie a un tris. Lo zero che manca da tre mesi

La Fiorentina in questa stagione è un autentico disastro, con una sola vittoria all’attivo, ottenuta al Franchi contro l’Udinese. Dopo l’affermazione coi friulani, la squadra allenata da Vanoli è ritornata subito ai suoi standard abituali di questa annata, perdendo contro il Parma. La Cremonese ha un po’ rallentato la propria corsa ottenendo un solo punto nelle ultime tre giornate, ma il campionato della compagine grigiorossa resta più che positivo.

La Cremonese non ha mai vinto in campionato in casa della Fiorentina, In sette precedenti la squadra viola si è imposta quattro volte e per tre volte la sfida è terminata in parità. C’è un’altra particolarità da segnalare: ogni circostanza che i viola si sono imposti contro i grigioossi al Franchi, hanno realizzato tre gol. Nelle ultime tre partite giocate a Firenze ha vinto la squadra di casa.

Solo in due occasioni la Fiorentina non ha preso gol. Ed è anche passato diverso tempo dall’ultima volta in cui è successo. Ci riferiamo al match esterno contro il Pisa giocato a fine settembre quindi parliamo di tre mesi fa. Non è un caso che la compagine gigliata prima dello svolgimento di questo turno, avesse la peggior difesa del torneo insieme a Torino e Udinese. Dopo la rete presa nella trasferta di Como, temporaneamente i bianconeri sono davanti a tutti, si fa per dire, in questo senso con 29 gol al passivo contro i 28 dei viola e dei granata.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

7 incontri disputati

4 vittorie Fiorentina

3 pareggi

0 vittorie Cremonese

14 gol fatti Fiorentina

8 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Cremonese 3-1, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2022/2023 Serie A Fiorentina vs Cremonese 3-2, 1° giornata