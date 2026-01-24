Gasperini non vuol rimandare l’appuntamento di Allegri con le 100…

Massimiliano Allegri, Milan, nelle ultime 7 trasferte in casa di Gian Piero Gasperini, Roma, ha sempre raccolto punti (2V – 5X). Una striscia cominciata con Genoa-Juventus 0-2 del 2015-2016 e arrivata ad Atalanta-Juventus 0-0 del 2023-2024. Per rintracciare un successo del coach di Grugliasco dobbiamo andare al campionato 2014-2015 quando al Ferraris il Grifone si impose per 1-0 sulla Vecchia Signora (prima c’erano stati gli altri 2 successi sempre in rossoblù e con Allegri allenatore del Cagliari).

Conteggiando anche gli Allegri-Gasperini, sempre di campionato, toccano quota 24 gli scontri diretti fra i due mister.

Pertanto, il prossimo sarà una sorta di nozze d’argento…

Sono, invece, 33 gli scontri fra Gasperini e il Milan in Serie A. Nel match del Meazza, all’andata, il Diavolo interruppe una striscia OK di Gasperini che era arrivata a quota 4 match (3V – 1X) fra il 2023-2024 e il 2024-2025.

E’ ancora aperta, al contrario, la serie OK di Allegri contro la Roma (2V – 1X). L’ultimo stop risale alla 25esima giornata del 2022-2023.

PS: il mister in rossonero è dalla seconda giornata di questo torneo a 99 KO in Serie A. Insomma, sta rimandando l’appuntamento (non gradito) con la centesima sconfitta dallo scorso agosto…

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

5 vittorie Gasperini

10 pareggi

9 vittoria Allegri

29 gol fatti squadre Gasperini

36 gol fatti squadre Allegri

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL MILAN IN CAMPIONATO

11 vittorie Gasperini

10 pareggi

12 vittorie Milan

42 gol fatti dalle squadre di Gasperini

43 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA ROMA IN CAMPIONATO

11 vittorie Allegri

9 pareggi

7 vittorie Roma

34 gol fatti dalle squadre di Allegri

33 gol fatti dalla Roma