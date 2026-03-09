Il Luis Alberto show nella vittoria più roboante. L'ultima sconfitta Lazio in pieno recupero

Due punti nelle ultime quattro partite per la Lazio e una sola vittoria nelle ultime sette gare per Sarri e i suoi. Sassuolo invece in grande spolvero perché ha vinto le ultime tre, ma anche cinque delle ultime sei. Il sogno europeo non sembra essere coltivabile per Grosso e la formazione neroverde, ma la parte sinistra della classifica è un obiettivo più che possibile, specie se il ritmo resterà questo.

Sono solo due i successi del Sassuolo in casa della Lazio in campionato, su undici precedenti all’Olimpico. Il risultato più eclatante verificatosi a Roma tra queste due squadre è sicuramente il 6-1 del 1 ottobre 2017, dove è andato in scena il Luis Alberto show (doppietta e tante belle giocate), ma due gol anche per Parolo.

Una sola volta i biancocelesti non hanno segnato in casa contro il Sassuolo ed è accaduto il 29 febbraio 2016. In quella circostanza a conquistare i tre punti fu proprio la squadra emiliana che vinse per 2-0. L’ultimo successo neroverde è però datato 11 luglio 2020 (1-2) arrivato in rimonta grazie ad un gol di Caputo in pieno recupero.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

11 incontri disputati

7 vittorie Lazio

2 pareggi

2 vittorie Sassuolo

24 gol fatti Lazio

15 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A ROMA

2013/2014 Serie A Lazio vs Sassuolo 3-2, 25° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2023/2024 Serie A Lazio vs Sassuolo 1-1, 38° giornata