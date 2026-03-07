La serie gol che il Bologna vuol continuare. E se arrivasse una rete nei primi 15 minuti...

Il Bologna è ripartito in campionato. Almeno questa è l’impressione che hanno dato i rossoblu nelle ultime uscite perché hanno vinto le ultime tre gare di fila. Viceversa il Verona sembra aver mollato definitivamente ogni speranza di rimanere in Serie A. Non vince una partita dalla quindicesima giornata e ha fatto la miseria tre punti nelle ultime 12 giornate.

Sono cinque i successi gialloblu, in campionato, in casa del Bologna. Il quinto è arrivato giusto nella scorsa stagione, in quello che è l’ultimo incrocio al Dall’Ara. Emiliani a segno con i veneti in casa da sette partite di fila. L’ultimo zero è del 4 aprile 2016 (0-1 il risultato finale).

Il Verona si ritrova ad avere la peggior difesa della Serie A con 48 gol subiti in 27 giornate ed è la peggiore squadra, al pari del Pisa, per rendimento esterno con otto punti fatti (che sono comunque più dei 7 raccolti in casa propria). I gialloblu sono anche la formazione che ha portato a segnare il minor numero di marcatori diversi (9 come il Torino).

Quanto al Bologna c’era e resta da segnalare il fatto che continuano ad essere zero i gol segnati nel primo quarto d’ora.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

30 incontri disputati

14 vittorie Bologna

11 pareggi

5 vittorie Verona

37 gol fatti Bologna

23 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1957/1958 Serie A Bologna vs Verona 1-0, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Verona 2-3, 18° giornata