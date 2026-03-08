Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Da Lecce al Lecce, il lungo periodo buio Cremo. Bilancia dei rigori piange per i salentini

Da Lecce al Lecce, il lungo periodo buio Cremo. Bilancia dei rigori piange per i salentini
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:32Le Statistiche
Redazione Footstats

Due sconfitte di fila hanno ricacciato il Lecce nella zona rossa della classifica e hanno in parte vanificato le due vittorie consecutive precedenti. Adesso è tutto da rifare per i salentini. Lungo davvero il periodo buio della Cremonese che ha messo da parte tanti punti nella prima parte del campionato, ma che non vince una partita ormai da tanto tempo. Esattamente dalla 14esima giornata (7 dicembre 2025). E indovinate un po’ chi era l’avversario quel giorno…Giustappunto il Lecce.

Pochi i successi ottenuti dai grigiorossi, in gare di campionato (A, B e C) in casa dei giallorossi. Sono tre in 22 gare complessive. L’unica in Serie A e anche l’ultima in senso assoluto risale al 20 marzo 1994 (2-4). Sette i risultati utili consecutivi del Lecce in casa contro la Cremonese (5 vittorie e 2 pareggi).

I salentini hanno il peggior attacco della Serie A dato peraltro in perfetta continuità rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione. Sono l’unica squadra a non aver ancora superato quota 20 reti realizzate (18 per la precisione). Il Lecce è anche l’unica compagine a non aver segnato su rigore: ne ha avuto uno solo a favore e l’ha sbagliato con Camarda. Oltretutto la bilancia dei penalty segna una differenza significativa di -5 (1 a favore, 6 contro) che è la peggiore dell’intero lotto.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE
21 incontri disputati
12 vittorie Lecce
6 pareggi
3 vittorie Cremonese
37 gol fatti Lecce
22 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A LECCE
1930/1931 Serie B Lecce vs Cremonese 0-1, 23° giornata
L’ULTIMA SFIDA A LECCE
2022/2023 Serie A Lecce vs Cremonese 1-1, 8° giornata

