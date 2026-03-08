Di Francesco è fortunato a giocare in casa. Fosse stato in trasfrerta, Nicola...

Sono già 12 le sfide che ci sono state tra Eusebio Di Francesco e Davide Nicola, almeno in veste di allenatori. E per fortuna del primo c’è da dire che gioca in casa, altrimenti il risultato finale sarebbe stato praticamente scontato a favore del secondo. Questo perché Nicola non ha mai perso contro il tecnico abruzzese tra le mura amiche, lasciando alle squadre guidate dall’avversario solamente due reti in sei gare.

Più varia la situazione di partenza con Di Francesco in casa, perché comanda lui con 4 vittorie, e questo è vero, ma ha anche subito due sconfitte.

L’unica sfida giocata con la Cremonese, Di Francesco l’ha persa. Ed il riferimento è ovviamente alla partita d’andata che si è tenuta in questa stagione. Successo per 2-0 quello ottenuto dai grigiorossi contro il Lecce.

Una partita tra Nicola e il Lecce non può finire in pareggio. Sette volte si sono incrociate le parti e per sette volte o ha vinto l’una o ha vinto l’altra, con una leggera prevalenza per l’allenatore nato a Luserna San Giovanni.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS NICOLA

4 vittorie Di Francesco

2 pareggi

6 vittorie Nicola

9 gol fatti squadre Di Francesco

16 gol fatti squadre Nicola

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS CREMONESE

0 vittorie Di Francesco

0 pareggi

1 vittoria Cremonese

0 gol fatti squadre Di Francesco

2 gol fatti Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS LECCE

4 vittorie Nicola

0 pareggi

3 vittorie Lecce

11 gol fatti squadre Nicola

7 gol fatti Lecce