Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby

Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derbyTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:36Le Statistiche
Redazione Footstats

Milan-Inter sarà anche Massimiliano Allegri contro Christian Chivu che sono alla loro seconda sfida. La prima e fin qui unica è quella che abbiamo visto nella gara d’andata di questo campionato, che ha visto i rossoneri e il proprio allenatore prevalere per 1-0 (gol di Pulisic). Gara particolare quella, in cui Maignan è stato determinante avendo parato un rigore a Calhanoglu.

Allegri ha affrontato per 28 volte l’Inter come allenatore e parte anche da una situazione di vantaggio avendone vinte 11 e perse 9. Nelle ultime cinque sfide contro i nerazzurri ne ha persa solo una e vinte tre.

Il precedente che abbiamo già citato è anche l’unico che c’è tra Chivu e il Milan che adesso vorrebbe mettere un’ipoteca in campionato vincendo per la prima volta il derby di Milano.
TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS CHIVU
1 vittoria Allegri
0 pareggi
0 vittorie Chivu
1 gol fatto squadre Allegri
0 gol fatti squadre Chivu

TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS INTER
11 vittorie Allegri
8 pareggi
9 vittorie Inter
29 gol fatti squadre Allegri
26 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS MILAN
0 vittorie Chivu
0 pareggi
1 vittoria Milan
0 gol fatti squadre Chivu
1 gol fatto Milan

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"... Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"
Fischi a Bastoni. Chivu: "Ci dispiace, ma è forte". Allegri: "I nostri tifosi sosterranno... Fischi a Bastoni. Chivu: "Ci dispiace, ma è forte". Allegri: "I nostri tifosi sosterranno il Milan"
Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di... Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Altre notizie Le Statistiche
Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby... Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby
L'unico acuto di Vanoli col Parma per giunta in B. Cuesta buona la prima (e unica)... L'unico acuto di Vanoli col Parma per giunta in B. Cuesta buona la prima (e unica)
Ma quanto è facile 'perforare' la Fiorentina. Scarso contributo panchina per viola... Ma quanto è facile 'perforare' la Fiorentina. Scarso contributo panchina per viola e Parma
Di Francesco è fortunato a giocare in casa. Fosse stato in trasfrerta, Nicola... Di Francesco è fortunato a giocare in casa. Fosse stato in trasfrerta, Nicola...
Da Lecce al Lecce, il lungo periodo buio Cremo. Bilancia dei rigori piange per i... Da Lecce al Lecce, il lungo periodo buio Cremo. Bilancia dei rigori piange per i salentini
La serie gol che il Bologna vuol continuare. E se arrivasse una rete nei primi 15... La serie gol che il Bologna vuol continuare. E se arrivasse una rete nei primi 15 minuti...
Contro il Genoa gli unici gol da romanista. Per ritrovare la rete è andato alla Juventus... Contro il Genoa gli unici gol da romanista. Per ritrovare la rete è andato alla Juventus
Quanto è inglese la Juve Stabia che sfida il Mantova! Quanto è inglese la Juve Stabia che sfida il Mantova!
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
Immagine top news n.3 Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Immagine top news n.5 Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026
Immagine top news n.6 Fiorentina e Parma si accontentano di un punto: è uno 0-0 senza emozioni quello del Franchi
Immagine top news n.7 Juventus, buone notizie all'indomani del 4-0 col Pisa: Vlahovic e Milik si allenano in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Bowie: "Sono pagato per questo, spero di essere chiamato dalla Scozia"
Immagine news Serie A n.2 La Roma risponde subito: colpo di testa di N’Dicka e Bijlow beffato. Con il Genoa è 1-1
Immagine news Serie A n.3 Genoa avanti di rigore: la sblocca Messias dagli undici metri, 1-0 sulla Roma
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni di euro
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Sticchi Damiani: "Rigore non dato alla Cremonese? Nessun fallo. Contatto non esiste"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "Non guardiamo la classifica. Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Quando hai paura di prendere gol, lo prendi. Primo gol loro assurdo"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, le formazioni ufficiali di Pescara-Bari: le scelte di Gorgone e Longo
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: "La squadra è matura. Pittarello? Mi prendo un bel merito"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Lovisa: "Giusto che ci metta la faccia io. Così non si arriva alla salvezza"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, quando esci dal tunnel? I toscani sono senza vittorie da dieci giornate
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Orgoglioso di allenare a Salerno, qui il tifo determina davvero"
Immagine news Serie C n.5 Alcione, nella 'Giornata internazionale della donna' annunciata la formazione femminile
Immagine news Serie C n.6 Cosenza in forma strepitosa. Sei vittorie nelle ultime otto. E il secondo posto...
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”