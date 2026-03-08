Allegri in vantaggio contro l'Inter, Chivu alla ricerca della prima gioia nel derby
Milan-Inter sarà anche Massimiliano Allegri contro Christian Chivu che sono alla loro seconda sfida. La prima e fin qui unica è quella che abbiamo visto nella gara d’andata di questo campionato, che ha visto i rossoneri e il proprio allenatore prevalere per 1-0 (gol di Pulisic). Gara particolare quella, in cui Maignan è stato determinante avendo parato un rigore a Calhanoglu.
Allegri ha affrontato per 28 volte l’Inter come allenatore e parte anche da una situazione di vantaggio avendone vinte 11 e perse 9. Nelle ultime cinque sfide contro i nerazzurri ne ha persa solo una e vinte tre.
Il precedente che abbiamo già citato è anche l’unico che c’è tra Chivu e il Milan che adesso vorrebbe mettere un’ipoteca in campionato vincendo per la prima volta il derby di Milano.
TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS CHIVU
1 vittoria Allegri
0 pareggi
0 vittorie Chivu
1 gol fatto squadre Allegri
0 gol fatti squadre Chivu
TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS INTER
11 vittorie Allegri
8 pareggi
9 vittorie Inter
29 gol fatti squadre Allegri
26 gol fatti Inter
TUTTI I PRECEDENTI CHIVU VS MILAN
0 vittorie Chivu
0 pareggi
1 vittoria Milan
0 gol fatti squadre Chivu
1 gol fatto Milan