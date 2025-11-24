Il saldo rigori che fa ridere il Sassuolo...ma soprattutto il Pisa

Due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro gare giocate in A dal Sassuolo. Il Pisa si presenta a questo appuntamento con cinque risultati utili di fila ottenuti. Ma soprattutto, nell’ultimo turno di campionato, è arrivata per la squadra allenata da Gilardino, la prima vittoria in questo torneo.

Sassuolo e Pisa si affrontano per la prima volta assoluta in Serie A. Ci sono tre precedenti in casa degli emiliani, ma fanno riferimento alla B e alla C. Fino ad ora i toscani non sono mai riusciti a violare la casa dei neroverdi.

Prima dello svolgimento di questo turno, il Pisa aveva il miglior saldo in Serie A tra rigori avuti a favore e contro. Un +3 con nessun tiro dal dischetto calciato contro i nerazzurri. E il Sassuolo? Invece è secondo con +2, perché ce ne sono tre calciati, ma anche uno a sfavore. Per la cronaca, il Pisa ha fatto tre volte centro dagli undici metri, mentre il Sassuolo è a due su tre.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

2 vittorie Sassuolo

1 pareggio

0 vittorie Pisa

4 gol fatti Sassuolo

1 gol fatto Pisa

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2006/2007 Serie C1 Sassuolo vs Pisa 0-0, 3° giornata

L’ULTIMA SDIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2024/2025 Serie B Sassuolo vs Pisa 1-0, 28° giornata