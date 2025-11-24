Como e un tris datato 39 anni. La mezz'orra all'asciutto (o quasi) del Torino

Fase positiva stagionale del Torino che è riuscito ad ottenere sei risultati utili consecutivi con due vittorie e quattro pareggi. Il Como però è riuscito a fare meglio dei granata, perché non perde dalla seconda giornata di campionato e ha ottenuto nove risultati utili di fila (3 successi e 6 pari).

C’è una sola affermazione dei lariani a Torino in campionato ed è di 39 anni fa. Un 3-1 quello datato 6 aprile 1986. Un’impresa, perché tale è visti i precedenti, firmata Maccoppi, Corneliusson e Tempestilli.

La sberla più grande il Como a Torino l’ha presa però in Serie B, un 5-0 secco contro una formazione, quella granata, che era lanciatissima verso la promozione in A. Alla fine di quell’annata il Toro raggiunse il suo obiettivo, ovvero riconquistare la massima categoria, mentre il Como addirittura retrocesse in Serie C1.

Torino e Como, stessa sorte dal dischetto. Entrambe le squadre hanno avuto un calcio di rigore a favore…ed entrambe lo hanno fallito. Nello specifico errore di Zapata per i granata e Morata per i lariani.

La squadra allenata da Baroni è, assieme al Cagliari, la squadra che ha realizzato il minor numero di gol nella prima mezz’ora di gioco: solamente uno.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

11 vittorie Torino

5 pareggi

1 vittoria Como

30 gol fatti Torino

10 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1949/1950 Serie A Torino vs Como 4-0, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Como 1-0, 9° giornata