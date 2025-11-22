Ma è veramente una squadra allenata da Gasperini?

Due sconfitte consecutive, una sola vittoria nelle ultime nove giornate. E’ indubbio il fatto che la Cremonese abbia rallentato il proprio passo dopo una partenza sprint. Con tre vittorie e una sconfitta, la Roma riparte a dodicesima giornata da disputare, dalla vetta condivisa con l’Inter. Tra l’altro Roma e Inter, che hanno lo stesso ruolino di marcia, sono le uniche due squadre di Serie A a non aver ancora pareggiato una partita.

A Cremona il fattore campo è caduto spesso, con la Roma che ha vinto in 5 occasioni su 8. Però l’ultimo precedente è stato favorevole ai padroni di casa che il 28 febbraio 2023 si sono imposti per 2-1 (gol decisivo di Ciofani al 78’). Un solo pareggio da registrare ed è l’1-1 della primavera del 1994, quindi 31 anni e mezzo fa.

La Roma viaggia alla media esatta di due gol fatti a partita a Cremona: 16 reti in 8 gare.

Fa davvero specie vedere una squadra allenata da Gasperini avere la migliore difesa del campionato (5 reti subite) e anche il record provvisorio di clean sheet (6 a pari merito con la Lazio). Negli anni, il tecnicp piemontese ci aveva abituato a vedere squadre con grandi fasi offensive, non certo allo stesso livello quando erano chiamate a difendere.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A)

8 incontri disputati

2 vittorie Cremonese

1 pareggio

5 vittorie Roma

7 gol fatti Cremonese

16 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1929/1930 Serie A Cremonese vs Roma 1-0, 19° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Roma 2-1, 24° giornata