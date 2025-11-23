Di Francesco sta per fare 200. Ma con Sarri e la Lazio 2018 utlimo anno buono

Una sfida all’insegna dell’equilibrio. E’ quella che vedremo tra Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco in veste di allenatori. Per una lunghezza, il tecnico toscano precede quello abruzzese (5 vittorie a 4). Però è anche vero il fatto che DiFra non vince ormai da 7 anni e mezzo, perché il suo ultimo successo risale al 3 marzo 2018 (Napoli-Roma 2-4).

Sarri parte sotto nei confronti del Lecce. Per l’esattezza ha ottenuto 2 vittorie a fronte di 4 sconfitte. E’ vero il fatto che quando le sue squadre hanno superato la formazione salentina, lo hanno fatto senza concedere reti all’avversario. In tutte le altre sfide, quelle pareggiate e quelle (ovviamente) perse, ha sempre preso almeno un gol.

Di Francesco è a un passo da festeggiare il 200esimo risultato positivo conseguito in panchina in Serie A. Per il momento sono 199, ovvero 106 vittorie e 93 pareggi. Con un successo o con un pari potrebbe stappare una bella bottiglia di champagne per festeggiare.

Ma contro la Lazio non ha una buonissima tradizione, tutt’altro. Ha perso ben 11 dei 18 incontri di campionato giocati, vincendone solamente 4. Anche in questo caso l’ultimo successo è del 2018 (29 settembre), vale a dire Roma-Lazio 3-1.

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS DI FRANCESCO

5 vittorie Sarri

3 pareggi

4 vittorie Di Francesco

20 gol fatti squadre Sarri

19 gol fatti squadre Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS LECCE

2 vittorie Sarri

2 pareggi

4 vittorie Lecce

10 gol fatti squadre Sarri

11 gol fatti Lecce

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCESCO VS LAZIO

4 vittorie Di Francesco

3 pareggi

11 vittorie Lazio

19 gol fatti squadre Di Francesco

33 gol fatti Lazio