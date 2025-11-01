Verona-Inter partita che può regalare un 50 e un 100!

La bellezza di 7 volte su 34 scontri diretti il primo tempo di un Verona-Inter è andato in archivio con 3 o più marcature e l’incrocio è poi terminato con 4 o più reti fatte. Ovviamente sommando i centri gialloblù a quelli nerazzurri.

Queste le stagioni e punteggio degli eventi appena ricordati (fra parentesi gli score all’intervallo):

1968-1969, 2-3 (1-2)

1969-1970, 1-3 (1-2)

2000-2001, 2-2 (2-1)

2015-2016, 3-3 (2-1)

2022-2023, 0-6 (0-3)

2023-2024, 2-2 (2-2)

2024-2025, 0-5 (0-5)

Perché ricordare questi match?

Perché dovesse ripetersi la combinazione 3 (o più) gol nei primi quarantacinque minuti e 4 (o più) reti al triplice fischio finale, dall’incrocio Verona-Inter uscirebbero due cifre tonde: almeno 50 marcature all’intervallo, almeno 100 al termine del match.

La bilancia dei precedenti sorride agli ospiti in vantaggio 19-4 per vittorie e 65-31 sul fronte delle marcature, mentre ammontano a 11 i segni X.

Scaligeri che non vincono dal 1991-1992, quando al 20esimo turno Rossi al minuto 23 siglò quell’1-0 che sarebbe rimasto immutato fino al triplice fischio conclusivo. Domani saranno trascorsi esattamente 12.320 giorni. Maxi serie OK per i meneghini.

Situazione in classifica.

Hellas con 5 punti (0V – 5X – 4P con 5GF e 14GS), 3 al Marcantonio Bentegodi (0V – 3X – 1P con 3Gf e 4GS). Con Genoa, Fiorentina, Pisa una delle 4 squadre ancora senza vittorie in questo torneo. Inter a quota 18 (6V – 0X – 3P con 22GF e 11GS), un terzo, 6, lontano dal Giuseppe Meazza (2V – 0X – 2P con 7GF e 7GS). Con Roma e Napoli una delle 3 compagine a non aver ancora pareggiato un impegno in questo campionato.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

34 incontri disputati

4 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

19 vittorie Inter

31 gol fatti Hellas Verona

65 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Inter 2-4, 26° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Inter 0-5, 13° giornata 2024/2025