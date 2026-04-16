L’Atalanta nel secondo tempo mette la freccia e supera la Roma

Dopo 32 giornate la Roma conta 4 punti di vantaggio sull’Atalanta, 57 a 53. Ma se prendiamo in considerazione la classifica dei soli secondi tempi, con le partite che ripartono dallo 0-0 al 46’, le posizioni finiscono col ribaltarsi. Nerazzurri davanti ai giallorossi di 1 lunghezza, 53 (13V – 14X – 5P con 25GF e 14GS) a 52 (14V – 10X – 8P con 26GF e 19GS).

Anche la scorsa stagione l’incrocio si risolse dopo l’intervallo per il tè. Rientrati in campo sullo 0-0 gli ospiti sbloccarono il punteggio grazie a un gol di De Roon al 69’ e raddoppiarono con l’ex Zaniolo all’89’.

Ammontano a 63 i Roma-Atalanta di campionato. La contabilità racconta di 35 vittorie romaniste, 19 segni X, 9 successi atalantini, 107 gol fatti dai capitolini e 61 reti messe a segno dagli orobici.

L’ultima affermazione dei locali risale al 2021-2022, 1-0 grazie ad Abraham al 32’. Successivamente ecco un pari e 2 successi esterni.

All’andata fu 1-0 per la Dea grazie al centro di Scalvini dopo appena 12 minuti dal fischio d’avvio.

E proprio quest’ultimo successo ha portato la striscia OK in Serie A dei bergamaschi contro la Roma a quota 7 (6V – 1X con 12GF e 4GS) fra casa e fuori.

Situazione in classifica.

Roma, come già scritto, a 57 (18V – 3X – 11P con 45GF e 28GS), di cui 35 sul proprio campo (11V – 2X – 3P con 26GF e 9GS). Viene dall’ampia vittoria sul Pisa ma non fa 6 punti in due match consecutivi dall’avvio del girone di ritorno. Atalanta che insegue da 53 (14V – 11X – 7P con 44GF e 28GS), 21 dei quali colti in trasferta (5V – 6X – 4P con 19GF e 14GS). Dopo 4 giornate OK (2V – 2X) ha perso in casa contro la Juventus (secondo stop dal giro di boa in poi).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

63 incontri disputati

35 vittorie Roma

19 pareggi

9 vittorie Atalanta

107 gol fatti Roma

61 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Atalanta 2-1, 21° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Atalanta 0-2, 14° giornata 2024/2025