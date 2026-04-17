Al Braglia sfida fra cooperativa del gol e difesa da clean sheet per salire in A

Bilancio in perfetto equilibrio quello che emerge dagli scontri diretti fra Modena e Frosinone in cadetteria. Ovviamente sommando le gare del Braglia con quelle disputate prima al Matusa e poi allo Stirpe.

Dai 27 faccia a faccia, infatti, arrivano 5 successi gialloblù, 7 segni X, 5 vittorie giallazzurre, 19 gol fatti dagli emiliani e 20 reti marcate dai ciociari.

Gli 8 Modena-Frosinone, invece, strizzano ancora l’occhio ai Canarini. Anche se l’anno scorso fu 1-1 (Palumbo al 42’ e Darboe al 55’), mentre prima c’era stato il segno 2 in schedina del 2022-2023, 0-1 (Rohden al 34’) e per rintracciare l’ultimo successo interno dobbiamo andare al 2014-2015, 1-0 (Garritano al 45’).

Come terminò all’andata?

Fu 2-2: Koutsoupias al 9’, Calò al 50’, Zampano al 56’, Massolin all’89’.

Un pareggio che stavolta servirebbe a nessuno. Perché il Modena ha bisogno dell’intera posta in palio per restare attaccato al treno dei play-off, mentre il Frosinone potrebbe essere costretto a rispondere al Monza (oppure, potrebbe avere l’opportunità di allungare sui biancorossi).

Situazione in classifica dopo 34 giornate.

Emiliani a 52 (14V – 10X – 10P con 46GF e 31GS), 28 dei quali al Braglia (8V – 4X – 5P con 25GF e 14GS). Ciociari a quota 69 (19V – 12X – 3P con 65GF e 33GS), di cui 34 lontano dallo Stirpe (9V – 7X – 1P con 31GF e 18GS).

Curiosità dalle statistiche stagionali di rendimento.

Quella del Frosinone è la più larga cooperativa del gol con 18 differenti marcatori (come il Monza). La difesa del Modena è seconda per clean sheet totalizzati, ovvero partite chiuse a porta inviolata, 14 (come il Monza).

CONFRONTI DIRETTI A MODENA (SERIE B)

8 incontri disputati

4 vittorie Modena

2 pareggi

2 vittorie Frosinone

10 gol fatti Modena

9 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Frosinone 2-1, 42° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Frosinone 1-1, 22° giornata 2024/2025