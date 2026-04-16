È iniziato tutto dopo quell’ultimo Napoli-Lazio. Panchine a dieta di gol

Da 3 stagioni il Maradona – San Paolo è terra di conquista per la Lazio. Nel 2022-2023 fu 0-1 con Vecino match winner. Nel 2023-2024 ecco un 1-2 griffato Luis Alberto, Zielinski, Kamada. Lo scorso campionato altro 0-1 stavolta con Isaksen uomo partita. Ed è già un record, perché mai i biancocelesti erano andati oltre la doppietta di successi consecutivi in Campania: 1-2 nel 1935-1936 e 3-5 nel 1936-1937; 2-5 nel 1960-1961 e 0-2 nel 1961-1962.

Pertanto, un eventuale poker di vittorie non farebbe altro che rimpinguare questo primato.

Fra l’altro proprio la squadra della capitale è stata l’ultima a violare l’impianto del capoluogo partenopeo, 0-1 l’8 dicembre 2024, successivamente è scattata (ed è in corso) una striscia di 26 turni OK (19V – 7X) per i campioni d’Italia in carica.

Ammontano a 70 i Napoli-Lazio fra A e B. Sono 34 le vittorie azzurre, 22 i pareggi, 14 i successi biancocelesti, 117-73 per i padroni di casa in fatto di marcature.

Cercando gli scontri diretti giocati proprio alla 33esima giornata ci imbattiamo in 2 partite: il 4-2 (con tripletta di Higuain) nel 2013-2014 e il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 1950-1951.

All’andata, però, fu 2-0 per i ragazzi di Conte sull’ex Sarri per via delle reti di Spinazzola al 13’ e Rrahmani al 32’.

La situazione in classifica dopo 32 turni.

Napoli secondo a 66 punti (20V – 6X – 6P con 48GF e 31GS), 37 dei quali sul proprio campo (11V – 4X – 0P con 26GF e 13GS). È la seconda difesa meno battuta fra le mura di casa. Lazio nona a quota 44 (11V – 11X – 10P con 32GF e 30GS), di cui 18 colti in trasferta (4V – 6X – 6P con 10GF e 12GS). È l’attacco meno prolifico negli impegni in esterna.

PS: c’è una dato che accomuna i due club, lo scarso apporto di gol dalle panchine, 5 per gli azzurri, 4 per i biancocelesti, nessuna della altre big presenta un dato inferiore.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

70 incontri disputati

34 vittorie Napoli

22 pareggi

14 vittorie Lazio

117 gol fatti Napoli

73 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Lazio 3-0, 31° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Lazio 0-1, 15° giornata 2024/2025