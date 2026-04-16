Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

È iniziato tutto dopo quell’ultimo Napoli-Lazio. Panchine a dieta di gol

È iniziato tutto dopo quell’ultimo Napoli-Lazio. Panchine a dieta di golTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:23Le Statistiche
Redazione Footstats

Da 3 stagioni il Maradona – San Paolo è terra di conquista per la Lazio. Nel 2022-2023 fu 0-1 con Vecino match winner. Nel 2023-2024 ecco un 1-2 griffato Luis Alberto, Zielinski, Kamada. Lo scorso campionato altro 0-1 stavolta con Isaksen uomo partita. Ed è già un record, perché mai i biancocelesti erano andati oltre la doppietta di successi consecutivi in Campania: 1-2 nel 1935-1936 e 3-5 nel 1936-1937; 2-5 nel 1960-1961 e 0-2 nel 1961-1962.
Pertanto, un eventuale poker di vittorie non farebbe altro che rimpinguare questo primato.
Fra l’altro proprio la squadra della capitale è stata l’ultima a violare l’impianto del capoluogo partenopeo, 0-1 l’8 dicembre 2024, successivamente è scattata (ed è in corso) una striscia di 26 turni OK (19V – 7X) per i campioni d’Italia in carica.
Ammontano a 70 i Napoli-Lazio fra A e B. Sono 34 le vittorie azzurre, 22 i pareggi, 14 i successi biancocelesti, 117-73 per i padroni di casa in fatto di marcature.
Cercando gli scontri diretti giocati proprio alla 33esima giornata ci imbattiamo in 2 partite: il 4-2 (con tripletta di Higuain) nel 2013-2014 e il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 1950-1951.
All’andata, però, fu 2-0 per i ragazzi di Conte sull’ex Sarri per via delle reti di Spinazzola al 13’ e Rrahmani al 32’.
La situazione in classifica dopo 32 turni.
Napoli secondo a 66 punti (20V – 6X – 6P con 48GF e 31GS), 37 dei quali sul proprio campo (11V – 4X – 0P con 26GF e 13GS). È la seconda difesa meno battuta fra le mura di casa. Lazio nona a quota 44 (11V – 11X – 10P con 32GF e 30GS), di cui 18 colti in trasferta (4V – 6X – 6P con 10GF e 12GS). È l’attacco meno prolifico negli impegni in esterna.

PS: c’è una dato che accomuna i due club, lo scarso apporto di gol dalle panchine, 5 per gli azzurri, 4 per i biancocelesti, nessuna della altre big presenta un dato inferiore.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)
70 incontri disputati
34 vittorie Napoli
22 pareggi
14 vittorie Lazio
117 gol fatti Napoli
73 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Lazio 3-0, 31° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Lazio 0-1, 15° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cosa chiede la Serie A per uscire dalla crisi, Marotta: "Sostegno legislativo, non... Cosa chiede la Serie A per uscire dalla crisi, Marotta: "Sostegno legislativo, non finanziamenti"
Malagò annuncia: "Contattato prima di Zenica". Milan-Allegri, è già addio? Le top... Malagò annuncia: "Contattato prima di Zenica". Milan-Allegri, è già addio? Le top news delle 13
Tornerà in Nazionale? Conte sorride e glissa. "Ho imparato più dalle sconfitte che... Tornerà in Nazionale? Conte sorride e glissa. "Ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie"
Altre notizie Le Statistiche
È iniziato tutto dopo quell’ultimo Napoli-Lazio. Panchine a dieta di gol È iniziato tutto dopo quell’ultimo Napoli-Lazio. Panchine a dieta di gol
Arbitri 33^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 33^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Matricola Sassuolo meglio del primo Como. Neroverdi che puntano i 300 Matricola Sassuolo meglio del primo Como. Neroverdi che puntano i 300
La famiglia che in A segna da 5 turni. Fratelli avversari per, soli, 58 minuti La famiglia che in A segna da 5 turni. Fratelli avversari per, soli, 58 minuti
Vanoli e quello zero quasi tolto all'andata. Poche sconfitte di Sarri coi viola,... Vanoli e quello zero quasi tolto all'andata. Poche sconfitte di Sarri coi viola, ma una...
Fiorentina-Lazio? L'ultima volta è stata incredibile. E se i biancocelesti... Fiorentina-Lazio? L'ultima volta è stata incredibile. E se i biancocelesti...
Italiano, obiettivo imbattibilità contro Di Francesco. E contro il Lecce pareggia... Italiano, obiettivo imbattibilità contro Di Francesco. E contro il Lecce pareggia spesso
Bologna campo (quasi) tabù per il Lecce. I guai dagli undici metri Bologna campo (quasi) tabù per il Lecce. I guai dagli undici metri
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Allegri ct della Nazionale? Qualsiasi cosa dicessi sarebbe strumentalizzata"
Immagine top news n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
Immagine top news n.3 Buffon sull'eliminazione dell'Italia: "Sia l'opportunità per crescere, senza scorciatoie"
Immagine top news n.4 L'Atalanta ha già tracciato la via del futuro del progetto: avanti con Palladino
Immagine top news n.5 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: Kean ancora out, gioca Piccoli
Immagine top news n.6 Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni: gli emiliani per l'impresa
Immagine top news n.7 Champions League, date e orari delle due semifinali PSG-Bayern e Atletico-Arsenal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
Immagine news podcast n.3 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?
Immagine news Altre Notizie n.2 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Immagine news Serie D n.3 Prato, Berti è chiaro: "L'anno prossimo vorremmo fare il Grosseto della situazione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cosa chiede la Serie A per uscire dalla crisi, Marotta: "Sostegno legislativo, non finanziamenti"
Immagine news Serie A n.2 Sabelli: "A Roma entravi in spogliatoio e trovavi Totti e De Rossi. Al Genoa ci siamo io ed Ekuban"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso e l'interesse della Fiorentina: "I miei pensieri sono rivolti al presente"
Immagine news Serie A n.4 Abodi: “Se pensiamo che non siamo andati ai Mondiali per i rigori abbiamo sbagliato tutto”
Immagine news Serie A n.5 Malagò annuncia: "Contattato prima di Zenica". Milan-Allegri, è già addio? Le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Il Ros sull'inchiesta 'Risiko': "Commisso finanziò il clan Locride". Legali Fiorentina già a lavoro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, tra campo e caos societario. Tifosi e politica uniti: "Pretendiamo rispetto"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, l'appello del sindaco: “Tutti allo stadio. Gli americani ci hanno abbandonato”
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Ceccaroni: “Siamo da Serie A, ora dimostriamolo. Nessun rimpianto, giochiamoci tutto”
Immagine news Serie B n.4 Oggi le nuove scadenze FIGC: Juve Stabia e Ternana a rischio. Ecco come funziona
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Iannarilli goleador: “Presa una responsabilità. Non sapevo se sarei tornato a giocare”
Immagine news Serie B n.6 Corsa contro il tempo per la Juve Stabia: si spera negli sponsor per rispettare la scadenza odierna
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La lotta alla salvezza nel Girone A: 180' di fuoco per Pergolettese, Virtus Verona e Pro Patria
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, in Abruzzo il primo match point dell'anno. Ma vincere contro il Pineto non basterà
Immagine news Serie C n.3 Torna l'Earth Day della Serie C: patch sulle maglie per la 37ª giornata
Immagine news Serie C n.4 Marchese: "Il Catania può arrivare lontano. A patto di cacciare 'le streghe' dalla testa"
Immagine news Serie C n.5 Ferrarese sulla Ternana: "Brutto da dire, ma sarà come a Lucca: si ripartirà da zero"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Bandecchi lancia un appello all'imprenditoria locale. "Serve gente di buona volontà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.2 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.3 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?