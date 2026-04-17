Juventus-Bologna rischia di tornare agli anni Trenta del Novecento

È dagli anni Trenta dello scorso secolo che Juventus-Bologna di campionato non termina per 3 volte consecutivamente col segno X. Fra le stagioni 1935-1936 e 1937-1938, infatti, ci scapparono tre 0-0 senza soluzione di continuità.

Nel 2023-2024 è finita 1-1: Ferguson al 24’ e Vlahovic all’80’.

Nel 2024-2025 è stato un 2-2: Ndoye al 30’, Pobega al 53’, Koopmeiners al 63’, Mbangula al 92’.

Quello di domenica sarà l’80 esimo scontro diretto a Torino fra Serie A e cadetteria.

La contabilità racconta di 46 successi bianconeri, 28 pari, 5 vittorie rossoblù, 134 gol marcati dai giocatori di casa, 60 reti fatte dagli calciatori ospiti.

All’andata si impose la Vecchia Signora per 1-0 grazie a un colpo di testa di Cabal su assist di Yildiz al minuto 64.

Un’affermazione, quest’ultima, che ha portato i match OK della Juve contro i Felsinei a quota 27 nel massimo torneo: 18 vittorie e 9 pareggi con 51 gol marcati a fronte di 17 reti subite (9V – 4X con 26GF e 9GS le statistiche allo Stadium).

Come arrivano a questo impegno le due squadre?

Piemontesi a 60 punti (17V – 9X – 6P con 55GF e 29GS), 33 dei quali colti sul proprio campo (9V – 6X – 1P con 32GF e 13GS). Ha aperta una serie OK lunga 6 turni (4V – 2X). Emiliano romagnoli a 48 (14V – 6X – 12P con 42GF e 37GS), di cui 28 in occasione delle trasferta (8V – 4X – 4P con 26GF e 19GS). Sempre a punti nelle ultime 2 giornate. Attenzione, nel girone di ritorno hanno fatto soltanto 1 segno X, al 20esimo turno.

Quanto peserà sui rossoblù la fresca eliminazione dall’Europa League per mano dell’Aston Villa (nella testa e nelle gambe)?

Attenzione: Juventus a 149 KO casalinghi nella Serie A con il girone unico.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

79 incontri disputati

46 vittorie Juventus

28 pareggi

5 vittorie Bologna

134 gol fatti Juventus

60 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Bologna 2-0, 27° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Bologna 2-2, 15° giornata 2024/2025