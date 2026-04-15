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Matricola Sassuolo meglio del primo Como. Neroverdi che puntano i 300

Matricola Sassuolo meglio del primo Como. Neroverdi che puntano i 300TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 11:51Le Statistiche
Redazione Footstats

Fra Sassuolo e Como nei campionati professionistici italiani c’è soltanto il precedente del girone d’andata quando in Lombardia terminò col punteggio per 2-0 in favore dei biancoblù grazie ai centri di Douvikas al 14’ e Alberto Moreno al 53’.
Quella di Reggio Emilia sarà, pertanto, una prima!
Gli emiliani arrivano a questo appuntamento con 42 punti in classifica (12V – 6X – 14P con 39GF e 43GS), 23 dei quali fatti sul proprio campo (7V – 2X – 7P con 19GF e 22GS). Sono reduci dal KO subito nelle Genova rossoblù (match che ha portato in eredità anche le squalifiche di Berardi e Doig). I lombardi sono a quota 58 (16V – 10X – 6P con 56GF e 26GS), di cui 26 colti in occasione delle trasferte (7V – 5X – 3P con 22GF e 11GS). Vengono dal KO ospitando la capolista Inter.
Meglio, in classifica, il Como di Fabregas del Sassuolo di Grosso. Però… la scorsa stagione, al ritorno in Serie A, dopo 32 turni i Lariani annoveravano 36 punti (9V – 9X – 14P con 40GF e 48GS).

Insomma, il Sasol quest’anno matricola nel massimo torneo viaggia più velocemente.
Sassuolo che venerdì avrà la possibilità di fare 300 in casa. Perché nella classifica perpetua di Serie A conta 297 punti, grazie a 77 vittorie e 66 pareggi (cui dobbiamo aggiungere anche 82 sconfitte), per 143 match positivi, con 312 reti realizzate e 333 centri incassati dagli avversari.
A proposito di gol… il Como è al top nella classifica stagionale dei clean sheet con 15 match chiusi a porta inviolata (come la capolista Inter), mentre il Sassuolo è terz’ultimo con 6 gare senza reti subite (davanti soltanto a Hellas e Pisa con 5).
Attenzione a quello che potrebbe accadere nel corso della ripresa. Perché entrambi i club dopo l’intervallo hanno migliorato il proprio bottino di punti, il Sassuolo di ben 10, passando da 32 a 42, il Como comunque di 2, salendo da 56 a 58.

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