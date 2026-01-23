Milan abbonato ai rigori all’Olimpico. Roma zero penalty contro da 378 giorni

Negli ultimi 10 Roma-Milan di campionato i rigori fischiati hanno visto presentarsi davanti al dischetto soltanto i giocatori in casacca rossonera. È capitato in 4 occasioni, delle quali 3 sono poi diventate punto.

La Maggica è però rimasta l’ultima compagine di questo torneo che ha ancora impresso lo zero alla casella rigori contro. Per rintracciare una massima punizione contro i giallorossi dobbiamo scartabellare i nostri almanacchi fino ad arrivare al 12 gennaio 2025, in occasione della trasferta a Bologna.

Domenica saranno trascorsi esattamente 378 giorni da quella massima punizione!

Ammontano a 90 gli incontri disputati in riva al Tevere e nel massimo torneo: 27 i successi romanisti, 32 i segni X, 31 le vittorie milaniste, 101 i gol fatti e subiti da entrambi i club.

L’anno scorso fu 3-1: Mancini al 3’, Joao Felix al 39’, Paredes al 58’, Cristante all’87’. Nel 2023-2024 terminò 1-2: Giroud al 9’ (su calcio di rigore), Rafa Leao al 48’, Spinazzola al 92’. Mentre nel 2022-2023 fu pareggio per 1-1: Abraham al 94’ e Saelemaekers al 97.

La situazione in classifica.

Roma 42 punti (14V – 0X – 7P con 26GF e 12GS), la metà esatta, 21, all’Olimpico (7V – 0X – 3P con 13GF e 5GS). Viene da 3 vittorie di fila e dal 2-0 sullo Stoccarda nell’impegno europeo. Milan che si trova a 46 (13V – 7X – 1P con 34GF e 16GS), 22 dei quali lontano dal Meazza (6V – 4X – 0P con 17GF e 7GS). Fa punti da 20 giornate senza soluzione di continuità e ha riposato tutto la settimana.

All’andata fu 1-0 per i meneghini con Pavlovic a segno al 39’.

Attenzione, ammontano a 1.099 le gare positive del Diavolo lontano da casa e nella Serie A col girone unico (590 vittorie più 509 pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

90 incontri disputati

27 vittorie Roma

32 pareggi

31 vittorie Milan

101 gol fatti Roma

101 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Milan 1-0, 21° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Milan 3-1, 37° giornata 2024/2025