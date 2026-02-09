Le poche concessioni dell'Atalanta alla Cremonese. Ma il punteggio più tondo...

L’Atalanta viene da sei risultati utili consecutivi in campionato. Ma soprattutto quattro di questi sei sono vittorie che hanno riportato la formazione orobica a ridosso della zona europea. Di ben altro tenore il momento della Cremonese che non vince dalla 14esima giornata di campionato e che ha fatto solamente tre punti nelle ultime nove partite.

Sono solo due in 17 partite di campionato le vittorie della Cremonese in casa dell’Atalanta. L’ultima è quella del 22 maggio 1988 (0-3) in Serie B. In A la Cremo non ha mai espugnato Bergamo, pareggiando quattro volte e perdendo nelle altre due circostanze.

L’Atalanta è in serie positiva interna contro la Cremonese da sette partite in cui ha ottenuto per la precisione tre vittorie e quattro pareggi. Ma il risultato più rotondo lo va ad appannaggio dei grigiorossi che, il 13 gennaio 195, hanno vinto addirittura per 5-1.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

9 vittorie Atalanta

6 pareggi

2 vittorie Cremonese

26 gol fatti Atalanta

15 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1930/1931 Serie B Atalanta vs Cremonese 4-2, 22° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2022/2023 Serie A Atalanta vs Cremonese 1-1, 6° giornata