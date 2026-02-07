Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vanoli a caccia della prima con Baroni. Due incroci davvero speciali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:43Le Statistiche
Redazione Footstats

Durante la scorsa stagione Paolo Vanoli e Marco Baroni sono arrivati a scontrarsi per la prima volta, almeno nelle vesti di allenatori. Due ovviamente le sfide (una all’andata e una al ritorno) dalle quali possiamo tirare fuori un primo quadro che ci dice che l’attuale tecnico della Fiorentina è a secco di vittorie contro il collega. Baroni invece una volta ha vinto e lo ha fatto alla sesta giornata dello scorso campionato: Torino-Lazio 2-3.

Per entrambi questa è una partita speciale. Vanoli, che non ha mai affrontato il Torino da allenatore, lo ha però allenato lo scorso anno, portando la formazione granata a conquistare l’11esimo posto con 44 punti. Poi però non è stato riconfermato da Urbano Cairo che ha deciso di puntare su Baroni.

E quest’ultimo invece è nativo di Firenze e ha fatto il proprio esordio in Serie A da calciatore con la maglia della Fiorentina addosso, salvo poi però trovare fortuna altrove. Due le sue vittorie ottenute contro i viola, ma nelle ultime tre gare ha fatto a malapena un punto. Senza dimenticare che l’anno scorso ha perso sia all’andata che al ritorno con la sua Lazio e che la Fiorentina ha tolto proprio in extremis ai biancocelesti la qualificazione alla Conference League.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS BARONI
0 vittorie Vanoli
1 pareggio
1 vittoria Baroni
3 gol fatti squadre Vanoli
4 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS FIORENTINA
2 vittorie Baroni
2 pareggi
5 vittorie Fiorentina
6 gol fatti squadre Baroni
11 gol fatti Fiorentina

© Riproduzione riservata
Vanoli a caccia della prima con Baroni. Due incroci davvero speciali
