Vanoli a caccia della prima con Baroni. Due incroci davvero speciali

Durante la scorsa stagione Paolo Vanoli e Marco Baroni sono arrivati a scontrarsi per la prima volta, almeno nelle vesti di allenatori. Due ovviamente le sfide (una all’andata e una al ritorno) dalle quali possiamo tirare fuori un primo quadro che ci dice che l’attuale tecnico della Fiorentina è a secco di vittorie contro il collega. Baroni invece una volta ha vinto e lo ha fatto alla sesta giornata dello scorso campionato: Torino-Lazio 2-3.

Per entrambi questa è una partita speciale. Vanoli, che non ha mai affrontato il Torino da allenatore, lo ha però allenato lo scorso anno, portando la formazione granata a conquistare l’11esimo posto con 44 punti. Poi però non è stato riconfermato da Urbano Cairo che ha deciso di puntare su Baroni.

E quest’ultimo invece è nativo di Firenze e ha fatto il proprio esordio in Serie A da calciatore con la maglia della Fiorentina addosso, salvo poi però trovare fortuna altrove. Due le sue vittorie ottenute contro i viola, ma nelle ultime tre gare ha fatto a malapena un punto. Senza dimenticare che l’anno scorso ha perso sia all’andata che al ritorno con la sua Lazio e che la Fiorentina ha tolto proprio in extremis ai biancocelesti la qualificazione alla Conference League.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS BARONI

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

1 vittoria Baroni

3 gol fatti squadre Vanoli

4 gol fatti squadre Baroni

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS FIORENTINA

2 vittorie Baroni

2 pareggi

5 vittorie Fiorentina

6 gol fatti squadre Baroni

11 gol fatti Fiorentina