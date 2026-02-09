I sorprendenti primati di Roma e Cagliari. All'Olimpico una storia a senso unico

L’Inter e la Roma sono le squadre di Serie A che praticamente non sanno cosa voglia dire il pareggio. Hanno chiuso entrambe una sola partita con la divisione finale della posta. La differenza semmai la troviamo nelle gare vinte e perse. Momento d’oro per il Cagliari che viene da tre vittorie consecutive. Successi preziosi che hanno portato la formazione sarda in una zona di classifica relativamente tranquilla.

Quasi a senso unico la storia degli incontri di campionato tra queste due squadre giocati a Roma. Sono solamente quattro i successi per i rossoblu in 44 partite . Le ultime quattro sfide sono terminate con la vittoria dei padroni di casa. Giallorossi in serie positiva interna da 10 gare (8 vittorie e 2 pareggi). L’ultimo acuto cagliaritano all’Olimpico è il 2-4 del 1 febbraio 2013.

La Roma proverà a rafforzare il proprio primato in fatto di reti subite che sono solo 14 in 23 partite. Sorprendente primo posto anche per il Cagliari: la squadra allenata da Pisacane ha mandato a segno ben 16 giocatori diversi così come due squadroni come Inter e Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

44 incontri disputati

24 vittorie Roma

16 pareggi

4 vittorie Cagliari

72 gol fatti Roma

38 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1964/1965 Serie A Roma vs Cagliari 2-1, 1° giornata

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2024/2025 Serie A Roma vs Cagliari 1-0, 29° giornata