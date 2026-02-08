Atalanta domani in casa con la Cremonese. Il Corriere di Bergamo: "Gara da non fallire"

Il pareggio ottenuto sul campo del Como, ma soprattutto lo storico successo in Coppa Italia contro la Juventus che ha regalato all’Atalanta l’accesso alle semifinali, hanno restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente nerazzurro. Una spinta importante in vista della sfida in programma domani sera alle 18:30 alla New Balance Arena di Bergamo, dove la squadra di Palladino ospiterà la Cremonese.

Nel match di andata, dopo una prestazione opaca da parte dell’Atalanta, la gara si era chiusa sull’1-1, un risultato che aveva lasciato più di un rimpianto. Anche se la Cremonese sta attraversando un periodo complicato, resta un avversario da affrontare con la massima attenzione. A rendere il compito dei nerazzurri ancora più delicato ci sono inoltre le scelte di formazione obbligate per Palladino, costretto a fare a meno di De Roon e Ahanor, entrambi assenti per squalifica.