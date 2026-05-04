Le lezioni di Sarri al 'maestro' Giampaolo. Ma due volte è andato ko con la Cremo

Nona sfida in veste di allenatori tra Marco Giampaolo e Maurizio Sarri questa sera. E c’è da dire che il tecnico toscano è un vero osso duro per quello nato a Bellinzona in Svizzera. Il ‘maestro’ come viene soprannominato Giampaolo, ha ricevuto ben sei lezioni dallo stesso Sarri, e non è riuscito mai a battere il collega. Gli unici punti (due pareggi) c’è da dire però che li ha fatti quando ha giocato in casa, così come quest’oggi.

Le vittorie ci sono, anche se in numero molto ridotto, nei confronti tra Giampaolo e la Lazio. Tre successi dell’attuale guida della Cremonese in ben 21 precedenti, in pratica una vittoria ogni sete confronti come media.

Due volte Sarri ha perso contro la Cremo, ma non lo ha mai fatto nella massima categoria. C’è un ko che risale alla Serie C quando era alla Sangiovannese e un altro in B, con l’allora suo Pescara. In Serie A, ci sono tre sfide contro i lombardi nelle quali ha ottenuto due vittorie e un pari.

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS SARRI

0 vittorie Giampaolo

2 pareggi

6 vittorie Sarri

9 gol fatti squadre Giampaolo

21 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI GIAMPAOLO VS LAZIO

3 vittorie Giampaolo

4 pareggi

14 vittorie Lazio

22 gol fatti squadre Giampaolo

47 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS CREMONESE

4 vittorie Sarri

3 pareggi

2 vittorie Cremonese

14 gol fatti squadre Sarri

9 gol fatti Cremonese