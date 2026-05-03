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Il Cagliari per certi aspetti tiene il passo delle big. Bologna poco incline al pari

Il Cagliari per certi aspetti tiene il passo delle big. Bologna poco incline al pariTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 11:06Le Statistiche
Redazione Footstats

Sei pareggi. Il Bologna è una delle squadre che ha diviso meno la posta in questo campionato (sei volte). Meno dei rossoblu troviamo solo Roma e Inter con quattro. La formazione allenata da Italiano non termina una gara in parità dalla 20esima giornata. Dopo di allora, sei vittorie e otto sconfitte.

Il Cagliari comincia a vedere lo striscione del traguardo chiamato salvezza. Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, i sardi sono a pochi passi dalla meta e hanno anche messo un argine ad un momento delicato (una vittoria e cinque sconfitte prima del successo ottenuto con l’Atalanta).

Nelle ultime quattro partite di campionato giocate nel capoluogo emiliano ha sempre vinto il Bologna. Non solo i rossoblu vogliono portare avanti la striscia positiva di risultati, arrivata ormai a dodici (nove vittorie e tre pareggi). L’ultimo successo dei sardi al Dall’Ara è quello del 10 gennaio 2010 (0-1 gol di Matri).

Non ha segnato tantissimo in senso assoluto il Cagliari (36 gol, 15esimo attacco del campionato), ma è riuscito a mandare a segno tanti giocatori della propria rosa. Ben 18 per la precisione come la Juventus e dietro solo al Napoli che è a 19. E diverse reti le ha trovate da calciatori partiti dalla panchina: 10, anche in questo caso secondo posto dietro all’Inter.

Bologna e Cagliari hanno difficoltà a trovare la via della rete nel primo quarto d’ora (2 gol segnati per entrambi, peggio solo il Verona con 1). I sardi però si trascinano questo problema fino alla mezz’ora perché sono la squadra che ha segnato meno in questa primo terzo di gara: 5 reti come la Cremonese.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
37 incontri disputati
20 vittorie Bologna
9 pareggi
8 vittorie Cagliari
53 gol fatti Bologna
32 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA
1964/1965 Serie A Bologna vs Cagliari 1-3, 33° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA
2024/2025 Serie A Bologna vs Cagliari 2-1, 27° giornata

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