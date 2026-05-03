Il Cagliari per certi aspetti tiene il passo delle big. Bologna poco incline al pari

Sei pareggi. Il Bologna è una delle squadre che ha diviso meno la posta in questo campionato (sei volte). Meno dei rossoblu troviamo solo Roma e Inter con quattro. La formazione allenata da Italiano non termina una gara in parità dalla 20esima giornata. Dopo di allora, sei vittorie e otto sconfitte.

Il Cagliari comincia a vedere lo striscione del traguardo chiamato salvezza. Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, i sardi sono a pochi passi dalla meta e hanno anche messo un argine ad un momento delicato (una vittoria e cinque sconfitte prima del successo ottenuto con l’Atalanta).

Nelle ultime quattro partite di campionato giocate nel capoluogo emiliano ha sempre vinto il Bologna. Non solo i rossoblu vogliono portare avanti la striscia positiva di risultati, arrivata ormai a dodici (nove vittorie e tre pareggi). L’ultimo successo dei sardi al Dall’Ara è quello del 10 gennaio 2010 (0-1 gol di Matri).

Non ha segnato tantissimo in senso assoluto il Cagliari (36 gol, 15esimo attacco del campionato), ma è riuscito a mandare a segno tanti giocatori della propria rosa. Ben 18 per la precisione come la Juventus e dietro solo al Napoli che è a 19. E diverse reti le ha trovate da calciatori partiti dalla panchina: 10, anche in questo caso secondo posto dietro all’Inter.

Bologna e Cagliari hanno difficoltà a trovare la via della rete nel primo quarto d’ora (2 gol segnati per entrambi, peggio solo il Verona con 1). I sardi però si trascinano questo problema fino alla mezz’ora perché sono la squadra che ha segnato meno in questa primo terzo di gara: 5 reti come la Cremonese.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

37 incontri disputati

20 vittorie Bologna

9 pareggi

8 vittorie Cagliari

53 gol fatti Bologna

32 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1964/1965 Serie A Bologna vs Cagliari 1-3, 33° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Cagliari 2-1, 27° giornata