La Lazio diventa micidiale nei recuperi. Lo show l'ultima volta a Cremona
Sussulto iniziale (vittoria) e poi un punto nelle altre quattro partite. La cura Giampaolo, dati alla mano, non è stata di certo miracolosa per la Cremonese, almeno finora. Lazio che si presenta a questa trasferta in terra lombarda con quattro vittorie, due pari e una sconfitta nelle ultime sette. A queste partite va aggiunta anche la qualificazione alla finale di Coppa Italia a certificare un buon momento della stagione per i biancocelesti.
Tre sconfitte in casa in campionato per la Cremonese contro la Lazio. L’ultimo match giocato allo Zini si è risolto proprio con una squillante vittoria biancoceleste (4-0 Immobile doppietta, poi Milinkovic-Savic e Pedro).
Lazio che è micidiale nei minuti di recupero. Otto gol segnati negli extra time di primo e secondo tempo, roba da primo posto in questa particolare classifica, assieme alla Juventus.
TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)
13 incontri disputati
5 vittorie Cremonese
5 pareggi
3 vittorie Lazio
11 gol fatti Cremonese
12 gol fatti Lazio
LA PRIMA SFIDA A CREMONA
1929/1930 Serie A Cremonese vs Lazio 1-3, 24° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CREMONA
2022/2023 Serie A Cremonese vs Lazio 0-4, 7° giornata
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.