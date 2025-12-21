Solo i rigori fanno sorridere la Fiorentina. E l'Udinese è 'cattiva' nella sua area

La Fiorentina è ormai un caso patologico, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Anche perché non sono più moltissime le squadre ad essere senza vittorie dopo 15 giornate di campionato. L’effetto Vanoli non c’è stato, perché il cambio di panchina ha portato in dote alla squadra solamente due punti in cinque partite (media di 0,40 punti per gara). Udinese senza pareggi ormai dalla settima giornata, con quattro vittorie e quattro sconfitte nelle ultime otto gare.

Sono solamente sette su 50 precedenti in campionato le sconfitte interne della Fiorentina con l’Udinese (o se preferite, le vittorie dei friulani in casa dei toscani). Però due di queste sette sono arrivate negli ultimi quattro match giocati al Franchi.

La difesa viola, assieme a quella del Torino, è la peggiore di tutto il torneo. Solamente in due circostanze la Fiorentina ha chiuso la gara con la propria porta imbattuta e anche questo è un record negativo, uno dei tanti, che ha questa squadra (anche se condiviso con il Genoa). Di positivo invece c’è il numero dei rigori calciati dai gigliati che sono quattro e sono stati tutti trasformati. Per contro, sempre in tema di penalty, l’Udinese è la compagine più ‘cattiva’ nella propria area di rigore, assieme al Milan, perché si sono viste assegnare cinque penalty a sfavore.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

50 incontri disputati

32 vittorie Fiorentina

11 pareggi

7 vittorie Udinese

105 gol fatti Fiorentina

52 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina vs Udinese 3-2, 13° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Udinese 1-2, 17° giornata