Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La panchina fa eccellere il Cagliari. La bilancia dei rigori fa sorridere il Pisa

La panchina fa eccellere il Cagliari. La bilancia dei rigori fa sorridere il PisaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Paparusso
Oggi alle 15:12Le Statistiche
Redazione Footstats

Nelle ultime 11 partite giocate in campionato, il Cagliari ne ha vinta solo una. Anche il Pisa ha vinto una sola partita…ma dall’inizio della Serie A ad oggi e si presenta a questa trasferta in Sardegna avendo perso le ultime tre partite di fila.

C’è una sola vittoria dei nerazzurri in casa del Cagliari, almeno per quanto riguarda il campionato. E’ stata ottenuta in Serie C1 ed è per giunta ormai anche datata: l’11 novembre 1961 il Pisa si impose per 1-0. Se restringiamo il campo alla sola Serie A ci sono due vittorie dei rossoblu e un pari in tre precedenti.

Il Pisa in coabitazione con il Parma ha il peggior attacco della Serie A per il momento e, sempre con il Parma, ma anche con Fiorentina e Verona, è anche la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi: 6.

Il Cagliari eccelle invece per reti siglate da giocatori entrati a partita in corso: sono 4 per adesso, con la sola Juventus che ha fatto meglio essendo arrivata a 5.

La formazione allenata da Alberto Gilardino continua ad avere la miglior bilancia tra rigori avuti a favore e quelli fischiati contro: siamo sul +3. Anche i 4 tiri dal dischetto sono un primato positivo in questa Serie A, detenuto assieme a Bologna, Torino e Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
10 incontri disputati
5 vittorie Cagliari
4 pareggi
1 vittoria Pisa
13 gol fatti Cagliari
7 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI
1934/1935 Serie B Cagliari vs Pisa 1-1, 5° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI
2022/2023 Serie B Cagliari vs Pisa 1-1, 13° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 16ª giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 16ª giornata di campionato
Cagliari-Pisa, le probabili formazioni: Gaetano scalpita. Moreo o Tramoni per sostituire... Cagliari-Pisa, le probabili formazioni: Gaetano scalpita. Moreo o Tramoni per sostituire Nzola
Altre notizie Le Statistiche
La panchina fa eccellere il Cagliari. La bilancia dei rigori fa sorridere il Pisa... La panchina fa eccellere il Cagliari. La bilancia dei rigori fa sorridere il Pisa
Un totale di 49 gol e (soltanto) 3 pareggi fra Spalletti e Gasperini Un totale di 49 gol e (soltanto) 3 pareggi fra Spalletti e Gasperini
Difesa imbattibile ma non solo, i gol della Roma sono i più pesanti della A Difesa imbattibile ma non solo, i gol della Roma sono i più pesanti della A
Contro la Cremonese la Lazio ha fatto 11! C’è un digiuno lungo 5.910 giorni Contro la Cremonese la Lazio ha fatto 11! C’è un digiuno lungo 5.910 giorni
Arbitri 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
È sfida da cartellino rosso e con l'allergia ai pareggi È sfida da cartellino rosso e con l'allergia ai pareggi
Modena-Venezia, chi segnerà per primo: Gliozzi oppure Adorante? Modena-Venezia, chi segnerà per primo: Gliozzi oppure Adorante?
Quella 'tradizione' che si è instaurata tra Gasperini e Fabregas Quella 'tradizione' che si è instaurata tra Gasperini e Fabregas
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.1 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.2 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.3 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.4 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.5 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.6 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
Immagine top news n.7 All-in di Massara: chi sono i due grandi obiettivi della Roma per l'attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Immagine news Serie A n.2 "Decidi cosa vuoi fare da grande": Caprile e la frase che gli ha cambiato tutto
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine news Serie A n.4 Dall'Inghilterra, il Liverpool pianifica già il post Van Dijk: nel mirino c'è Alessandro Bastoni
Immagine news Serie A n.5 Arkadiusz Milik torna finalmente tra i convocati della Juve: l'ultima volta fu 574 giorni fa
Immagine news Serie A n.6 Palladino studia una 'nuova' Atalanta: "Zalewski trequartista si può, Samardzic più libero"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.4 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.5 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Immagine news Serie B n.6 Modena-Venezia, le formazioni ufficiali: chi resta in scia del Frosinone? Le scelte
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.3 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?