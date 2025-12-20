La panchina fa eccellere il Cagliari. La bilancia dei rigori fa sorridere il Pisa

Nelle ultime 11 partite giocate in campionato, il Cagliari ne ha vinta solo una. Anche il Pisa ha vinto una sola partita…ma dall’inizio della Serie A ad oggi e si presenta a questa trasferta in Sardegna avendo perso le ultime tre partite di fila.

C’è una sola vittoria dei nerazzurri in casa del Cagliari, almeno per quanto riguarda il campionato. E’ stata ottenuta in Serie C1 ed è per giunta ormai anche datata: l’11 novembre 1961 il Pisa si impose per 1-0. Se restringiamo il campo alla sola Serie A ci sono due vittorie dei rossoblu e un pari in tre precedenti.

Il Pisa in coabitazione con il Parma ha il peggior attacco della Serie A per il momento e, sempre con il Parma, ma anche con Fiorentina e Verona, è anche la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi: 6.

Il Cagliari eccelle invece per reti siglate da giocatori entrati a partita in corso: sono 4 per adesso, con la sola Juventus che ha fatto meglio essendo arrivata a 5.

La formazione allenata da Alberto Gilardino continua ad avere la miglior bilancia tra rigori avuti a favore e quelli fischiati contro: siamo sul +3. Anche i 4 tiri dal dischetto sono un primato positivo in questa Serie A, detenuto assieme a Bologna, Torino e Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

5 vittorie Cagliari

4 pareggi

1 vittoria Pisa

13 gol fatti Cagliari

7 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1934/1935 Serie B Cagliari vs Pisa 1-1, 5° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2022/2023 Serie B Cagliari vs Pisa 1-1, 13° giornata